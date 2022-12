Pilots Of The Daydreams: veröffentlichen mit dem Track «Calling The Gods» ein weiteres Videorelease ihres aktuellen Albums

Seit dem Albumrelease 2021 konnten die Schweizer Modern-Rocker Pilots Of The Daydreams positive Resonanzen seitens der Musik-Fachpresse verbuchen. Das veranlasste die Musiker in der Folge, weitere Videoreleases zu veröffentlichen. Mittlerweile wurden fünf Clips produziert.

«Wir sind sehr stolz, unser fünftes Videorelease zu lancieren. Calling The Gods ist ein kraftvoller und epischer Track», … so der Tenor der 2019 gegründeten Schweizer Rockband. Der Track handelt von tapferen Kämpfern, die ihre Zweifel und Ängste in ihren schwersten Stunden überwinden müssen. Calling The Gods ist ein epischer Track, der sich im Verlauf der Komposition immer mehr steigert und sich den Weg in sein eigenes musikalisches Universum bahnt.

Die Band treibt den Song atmosphärisch nach vorne und reflektiert die Trademarks der Band – emotionaler Rock, atmosphärisch und eindringlich performt. Für alle, die auf tiefgreifenden Rocksound stehen.

Pilots Of The Daydreams spielen kraftvolle und ausdrucksstarke Rockmusik. Der Sound soll nicht als Vintage oder Retro verstanden werden, sondern als moderne Fassung davon. Die drei Schweizer legen Wert auf sphärische und energiegeladene Arrangements der Eigenmarke und bestechen mit einem unverwechselbaren Gesang. Die Musik ist laut eigenen Angaben kein Fastfood, sondern «Handmade» mit Langzeit-Effekt für Rockbegeisterte.

Die Musiker stammen aus der Ostschweiz. Das aktuelle Line-Up besteht aus: Marco Predicatori (Leadvocals & Guitars), Walo Bortoletto (Bass), Biagio Anania (Drums & Percussions). Pilots Of The Daydreams sind ein Grund für die Veränderung der Herzfrequenz, steigern den Puls und durchfluten die Venen des Publikums mit «HighEnergy-Rock».

Das gesamte Album wurde am 1. März 2021 veröffentlicht – zehn Tracks über Liebe, Spiritualität und emotionale Achterbahnen im Leben.

