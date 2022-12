Vision Of Choice: zweites Album „Second Sight“ erscheint am 17.02.2023

Vision Of Choice werden ihr zweites Album Second Sight am 17. Februar 2023 über Fencesound Music / ZOUNDR veröffentlichen.

Second Sight ist das zweite Album des deutschen Metal-Projekts Vision Of Choice, das 2018 begann, als Multiinstrumentalist/Komponist Steve Brockmann (Krilloan, AIRS – A Rock Opera) und Sänger Lukas Remus (Epilirium, Rigorious) beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln – inspiriert von Genreklassikern wie Judas Priest, Iron Maiden, Pretty Maids, Omen und Malice (um nur einige zu nennen).

Das Debüt Mistress Of The Gods wurde Anfang 2020 in Eigenregie veröffentlicht, erhielt durchweg gute bis sehr gute Kritiken und verkaufte Exemplare an Metal-Fans aus 24 Ländern.

Gitarrist Ponch Satrio aus Jakarta/Indonesien, der schon auf fünf Songs von Mistress Soli einspielte, wurde im Juli 2020 als Vollmitglied von Vision Of Choice begrüßt.

Die Musik spielt im Universum des melodischen, traditionellen Heavy Metal mit Hardrock Einflüssen.

Die kraftvolle Baritonstimme von Lukas Remus (oft verglichen mit J.D.Kimball und Kal Swan) ist das i-Tüpfelchen.

Second Sight – illustriert vom indonesischen Künstler Johny Prayogi – wird als Digipack-CD und im digitalen Download veröffentlicht,

Die erste Single und der Videoclip von Second Sight wurde am 19. Dezember veröffentlicht:

Second Sight Tracklist:

1. She Is Danger

2. Eyes Of Freedom

3. High Roller

4. Demonize

5. Until The Night

6. Ghost Chance

7. Fatal Delusion

8. To Zero

9. Hero’s Home

10. Forever The Heroes

Vision Of Choice sind:

Lukas Remus – Lead- und Backgroundgesang

Steve Brockmann – Gitarren, Bass, Keyboards, Leadgesang (10)

Ponch Satrio – Gitarren

Die Drums auf dem Album wurden von Fabio Alessandrini (Annihilator, Bonfire), Ivica „Prognini“ Strognostović und Glenn Welman gespielt.

https://www.facebook.com/VisionOfChoice/