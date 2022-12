Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 15

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Origin – Chaosmos | Technical Death Metal

Das Musikjahr lief eigentlich sehr gut für uns. Wir haben doch recht viele Konzerte und Festivals mitgenommen und somit stellte sich ein wenig Normalität ein. Durch die vielen Karten, die wir noch aus den Jahren 2020 und 2021 hatten, wurde es teilweise sogar richtig anstrengend für uns.

Origin schaffen es seit Jahren, brutalen Death Metal mit technischen Fähigkeiten zu verbinden. Immer, wenn sie dabei noch den Groove verwenden, klingen sie einfach nur geil. Der Song Chaosmos bringt es total auf den Punkt.

Immolation – The Age Of No Light| Death Metal

Immolation muss man ja keinem mehr vorstellen. Ich liebe diese Band und auch im Jahre 2022 klingen sie wie eh und je und total frisch, obwohl sie schon ewig dabei sind. Die Burschen haben eben Death Metal im Blut. Diese Liebe zur Mucke hört man auch in dem Song The Age Of No Light.

Slaughterday – Necromantic Visions| Old School Death Metal

Die beiden Protagonisten Bernd und Jens kenne ich schon seit fast 30 Jahren. Damals waren sie noch in anderen Combos unterwegs. Uns verbindet die ostfriesische Heimat und die Liebe zum Old School Death Metal. Der Song hat alles, was ein geiler Old School Death Metal Song braucht.

Creeping Flesh – Like So Many Before Them| Old School Death Metal

Die Band erinnert in ihren walzenden Momenten stark an Bolt Thrower. Sie gehen dabei zwar beeinflusst, aber nicht abkupfernd vor und das beeindruckt mich. Es sind genug eigene Ideen vorhanden. Was Sänger Robert Rio Karlsson, der auch als Gastsänger bei Just Before Dawn zu hören ist, hier abliefert, ist ganz großer Gesangssport.

Cryptic Hatred – Nocturmal Sickness | Brutal Death Metal

Ich bin großer Fan der alten Cannibal Corpse und diese jungen Finnen, die so zwischen 18 und 19 Jahre alt sind, kümmern sich einen Scheiß um die Vergangenheit und bringen frischen Wind in die brutale Death Metal Szene. Geiler Song, welcher an einigen Stellen an Cannibal Corpse erinnert, aber auch andere Ideen verarbeitet.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Immolation – Act Of Gods | Death Metal

Ich bin Fan der Band, spätestens seit dem Jahre 1991, also nach dem Erscheinen des Albums Dawn Of Possession. Diese Art des old schooligen Death Metal gefällt mir sehr. Die Band hat mich noch nie enttäuscht. Diese Mischung aus blastigen Attacken, dunkler Stimmung und blackigen/doomigen Momenten haben die Amerikaner wie keine zweite Band drauf. Auch das elfte Album knallt ohne Ende – No Fillers, Just Killers!