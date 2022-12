Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 16

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Insomnium – Lilian | Melodic Death Metal

Das Jahr war sehr erfüllt mit Musik, ich war auf einigen Festivals und Konzerten. Hatte das Glück, einige Bands vor Ort und zu Hause zu interviewen. Dadurch sind auch einige Freundschaften entstanden.

Durch die Landschaften fahren und durch die Band auch gute alte Erinnerungen.

Insomnium – White Christ (feat. Sakis Tolis)| Melodic Death Metal

Es steckt einfach so viel Leidenschaft in der Band, was deren Musik angeht und die haben den Song mit Sakis Tolis (Rotting Christ) einfach perfekt umgesetzt. Rotting Christ sind eine meiner ersten Black Metal Bands, wo ich mich herangetastet habe und sind auch zu einer meiner Lieblingsbands geworden.

Soulfly – Superstition| Nu-/ Thrash-/ Death-Metal

Soulfly waren eine meiner Jugendbands und ich finde in dem Album und erst recht in dem Song bringen sie es wieder perfekt rüber. Bei der Band fühle ich mich wieder in die 90er versetzt.

Tankard – Lockdown Forever| Thrash Metal

Ich höre Tankard von klein auf, die Band ist ihrem Genre immer treu geblieben und ich feiere einfach diesen Song, so wie er ist. Hatte auch das Vergnügen und Ehre, zweimal mit Gerre zu reden. Dieser Mensch ist einfach so bodenständig und hat Freude am Leben. Kindheitserinnerungen werden geweckt. Man will einfach direkt in den Moshpit hüpfen.

Decapitated – Iconoclast ft. Robb Flynn | Death- / Groove-Metal

Sowohl gute Festivalerinnerungen kommen hoch als auch die Lockdown-Zeit. Ich habe mit dem Sänger Rasta zweimal im Monat Growl- / Screamcoaching gehabt. Die ganzen lustigen Momente, die man mit ihm online hatte, waren genauso wie die Zeit, als ich ihn dann endlich nach der Lockdown-Zeit persönlich treffen konnte. Hatte daher auch viel Kontakt mit ihm, während die Band die Songs geschrieben hat und ich habe immer wieder Material zugesendet bekommen.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

The Halo Effect – Days Of The Lost | Melodic Death Metal

Die aktuelle Sommerzeit bzw. Ende vom Sommer, als wir auf vielen Konzerten auch auf der Tour von Amon Amarth, wo die Band The Halo Effect als Vorband gespielt hat. Daher gute Zeiten und auch wieder starke Freude an einer neuen Band, fast wie damals, als ich In Flames in den Neunzigern entdeckt habe.