Ploenexia: Cover, Tracklist & Veröffentlichungsdatum zu „Virtute E Canoscenza“ veröffentlicht

Am 21. Februar 2020 wird das neue Album der italienischen Heavy/Power Metal Band Pleonexia – Virtute E Canoscenza auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 07. Februar 2020.

Definitiv eines der bestgehüteten Geheimnisse im weltweiten Heavy Metal ist Pleonexia. Warum? Das ist völlig unklar. Vielleicht deshalb, weil viele Fans nur bekannte Namen kaufen und sich sagen, dass neue Bands eh nur das gleiche machen, wie die alten. Nicht so im Falle von Pleonexia. Virtute E Canoscenza ist ein großartiges, einzigartiges Album geworden, das zudem auch noch fantastisch produziert ist.

Wer Bands wie Adramelch, Dark Quarterer, Death SS und Vanadium zu seinen Favoriten zählt, muss hier zuschlagen. Pleonexia gehören zur ersten Liga des italienischen Heavy Metal und überzeugen dadurch, dass sie sich eben nicht anhören, wie viele andere Bands auch, sondern wirklich eigenständig sind! Das ist selten heutzutage! Unbedingt reinhören und überzeugen lassen!

Trackliste:

1. Forgotten Language Song

2. Out Of The Tribe

3. Selfish Gene

4. Message To The Future

5. Choises

6. Slug On The Highway

7. Eternal Return

8. Ship With No Captain

9. The March Of The Dumbs

10. Ataraxy

11. Time To Fight

Total Playing Time: 59:16 min