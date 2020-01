Kat haben ein neues Video zu Poker veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Without Looking Back enthalten, welches am 14. Juni 2019 auf CD und am 12. Juli 2019 auf Vinyl über Pure Steel Records veröffentlicht wurde. Das Album ist ebenfalls als Download erhältlich.

LINE-UP:

Qbek Weigel – vocals

Piotr Luczyk – guitars

Adam „Harris“ Jasiński – bass

Mariusz Prętkiewicz – drums