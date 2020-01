Sabaton: veröffentlichen gemeinsame Single mit Apocalyptica

Mit ihrem neuen Studioalbum The Great War, konnten Sabaton die Pole Position auf Platz #1 der deutschen Charts knacken. Auch in der Schweiz und in ihrem Heimatland Schweden, gelang Sabaton der Sprung auf Platz #1.

Stolz präsentieren Sabaton heute nach dem großen Erfolg von Fields Of Verdun ein weiteres Resultat der musikalischen Zusammenarbeit zwischen mit der finnischen Cello Rock Band Apocalyptica.

Seht euch auch das vor Kurzem veröffentlichte Video zur Single an:

Die Besucher der kommenden Konzerte werden Zeuge von wahrhaft einzigartigen Live Shows – Apocalyptica unterstützen Sabaton auf der Bühne für einige neuarrangierte Songs, unter anderem für Angels Calling.

„Angels Calling war der erste Song über den Ersten Weltkrieg, der für das Album Attero Dominatus 2006 geschrieben wurde. In der Neuinterpretation zusammen mit Apocalyptica erhält er nun ein neues Gesicht. Aufgrund des Themas des Songs, dem aktuellem Album Great War, der kommenden Tour und der großen Nachfrage aufseiten der Fans, hat es Angels Calling zurück auf die Setliste der Tour geschafft.

Das Arrangement des Songs wurde im August festgelegt, als Apocalyptica für das Sabaton Open Air Falun, die Heimatstadt Sabatons, besuchten. Aufgenommen wurde in den Black Lounge Studios von Jonas Kjellgren, die Parts von Apocalyptica wenig später in Finnland. Richard Erixon, der langjährige Videoproduzent Sabaton, fing die besten Momente während der Proben in Falun ein und schuf daraus ein Musikvideo für die Single.

Wir möchten auf dieser Tour etwas anbieten, was wir noch nie getan haben, und als ich die Apocalyptica Show in Madrid vor einigen Jahren besucht habe, hatte ich die klare Vision einer gemeinsamen Performance. Und Here We Are: Mit der besten Show, die wir je geschaffen haben“, so Pär Sundström über die Kooperation

Zahlreiche Shows der kommenden Europa Tournee sind bereits ausverkauft, für die Premiere in Helsinki sind nur noch wenige Tickets erhältlich. Wer also Sabaton gemeinsam mit Apocalyptica auf großer Bühne sehen will, sollte sich beeilen, um noch eines der letzten Tickets zu bekommen.

