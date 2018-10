Nachdem die US-Chartstürmer im Sommer gemeinsam mit POISON und CHEAP TRICK überaus erfolgreich auf Tour durch die ganz großen US-Arenen waren, löst das Quintett jetzt sein Versprechen ein, in Europa zu spielen.

Sänger Leigh Kakaty: „Unsere Fans haben permanent gefordert, dass wir endlich wieder in Europa auftreten. Die Zeit ist jetzt gekommen! Wir sind bereit. Die Energie auf der Bühne war noch nie so hoch. Wir können es kaum abwarten, endlich vor all unseren Fans in Deutschland, Frankreich, England und den Niederlanden zu spielen.“

Im Gepäck haben POP EVIL ihr aktuelles Album „POP EVIL“ sowie Megahits wie ihre #1 US-Single „Footsteps“.

Tickets ab sofort erhältlich (s.u.).

POP EVIL Europa Tour 2019

19 February 2019 Tue Germany Frankfurt Zoom www.myticket.de/pop-evil-tickets-857.html 20 February 2019 Wed France Paris La Trebendo https://www.gdp.fr/artistes/pop-evil/ 21 February 2019 Thu Germany Munich Backstage Halle www.myticket.de/pop-evil-tickets-857.html 22 February 2019 Fri Germany Berlin Frannz-Club www.myticket.de/pop-evil-tickets-857.html 23 February 2019 Sat Germany Hamburg Head Crash www.myticket.de/pop-evil-tickets-857.html 24 February 2019 Sun Germany Cologne Luxor www.myticket.de/pop-evil-tickets-857.html 27 February 2019 Wed UK Manchester Rebellion https://www.livenation.co.uk/artist/pop-evil-tickets 28 February 2019 Thu UK Birmingham o2 Academy 3 https://www.livenation.co.uk/artist/pop-evil-tickets 01 March 2019 Fri UK London o2 Islington Academy https://www.livenation.co.uk/artist/pop-evil-tickets 02 March 2019 Sat Netherlands Amsterdam Melkweg (Up) http://www.ticketmaster.nl/event/229883?brand=nl_melkweg

