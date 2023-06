Portrait Of A Nightmare: geben mit Dirtier You Dirtier Me eine musikalische Kostprobe

Portrait Of A Nightmare vermischt die Kraft und Aggression von Hard Rock und Metal mit modernen elektronischen Elementen der Industrial-Musik, um einen Sound zu schaffen, der intensiv, tanzbar und für ein breites Publikum ansprechend ist. Die Live-Shows der Band sind bekannt für ihre Kraft, Energie und Fesselungskraft und haben ihnen sowohl Kritikerlob als auch eine stetig wachsende Fangemeinde eingebracht. Dirtier You, Dirtier Me präsentiert die energiegeladene Hard-Rock-Energie, die Portrait Of A Nightmare auf die Bühne bringt. Von den rhythmischen, kraftvollen Gitarrenriffs bis zur intensiven Stimmgebung der Vocals spricht dieser Song Fans verschiedener Genres an. Die Kernmitglieder von Portrait Of A Nightmare sind Pascal Simpkins (Gesang) und Tass Szanto (Lead-Gitarre), die seit 2009 gemeinsam schreiben. Seitdem hat die Band mehrere Besetzungswechsel durchgemacht, von festen Mitgliedern bis hin zu Gastmusikern.