PORTRAIT dürfen vermelden, der US-Legende ROSS THE BOSS auf seiner Tour im Oktober einzuheizen. PORTRAIT können die ersten sechs Shows der Tour nicht mitspielen, werden aber ab dem 24. Oktober in Winterthur mit an Bord sein.

PORTRAIT: „Wir freuen uns sehr darauf, mit Bullet und Ross the Boss auf Tour zu gehen und viele hungrige Headbanger in Europa zu treffen! Dies ist unsere zweite Europatour in diesem Jahr und gleichzeitig die letzten Shows, bevor wir unseren Fokus auf das nächste Studioalbum richten werden. Verpasst nicht dieses großartige Package!“

Metal Hammer, Guitar & Dragon Productions present:

Ross the Boss

+ Bullet

+ Crystal Viper

16.10.18 ES – Oviedo, Sir Laurens

17.10.18 ES – Madrid, Caracol

18.10.18 ES – Barcelona, Bóveda

19.10.18 FR – Grenoble, Ilyade

20.10.18 IT – Parma, Campus Industy

22.10.18 FR – Colmar, Le Grillen

24.10.18 CH – Winterthur, Gaswerk

25.10.18 DE – Köln, Essigfabrik

26.10.18 DE – Bochum, Matrix

27.10.18 DE – Andernach, JUZ

30.10.18 DE – Aschaffenburg, Colos-Saal

31.10.18 DE – Hamburg, Markthalle

01.11.18 DE – Rheine, Hypthalamus

02.11.18 DE – Metal Hammer Paradise

03.11.18 DK – Aalborg Metal Festival

PORTRAIT haben ihr aktuelles Album ‚Burn The World‘ letztes Jahr über Metal Blade Records veröffentlicht. Hört Musik und schaut euch Videos zu ‚Burn The World‘ an via: metalblade.com/portrait

https://www.facebook.com/portraitsweden

http://www.portraitmetal.com

