Poverty’s No Crime: „The Great Escape“ aus dem kommenden Album „A Secret To Hide“ als Video erschienen

Poverty’s No Crime veröffentlichten jügst das offizielle Video zur am 02.04. erscheinenden neuen Single The Great Escape aus dem kommenden Studioalbum A Secret To Hide (30.04. / Metalville Records – Rough Trade). The Great Escape ist der Originaltitel des Filmklassikers von 1963 Gesprengte Ketten.

Volker Walsemann sagt über The Great Escape:

„Es ist mittlerweile ein gewisse PNC-Tradition, das unsere instrumental Songs an Kinofilme angelehnt sind bzw. durch Kinofilme inspiriert sind. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus den 60ern („Gesprengte Ketten“, handelt vom Ausbruch aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager im 2. Weltkrieg) liefert hier den thematischen Bezug und wird auch in kurzen Dialogen im Song zitiert.“