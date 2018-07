10 Jahre Metalville

Das bedeutet:

10 Jahre großartige Künstler

10 Jahre tolle Alben

10 Jahre spannende Neuentdeckungen

10 Jahre Leidenschaft aus Liebe zur Musik

Doch nicht nur Metalville hat Geburtstag… Denn auch für Flying Dolphin Entertainment gibt es einiges zu feiern. Nämlich stolze 25 Jahre Promotion und Events in Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern und Firmen.

Damit diese Jubiläen ihren verdienten Rahmen erhalten, steigt am 27.09. in Köln die große Party!

Mit Metalville Acts aus den unterschiedlichsten Genres sowie tollen Überraschungsgästen.

METALVILLE ANNIVERSARY BASH

27.09.2018

Bogen 2

Gladbacher Wall 5

50670 Köln

Beginn: 19:30 Uhr • Einlass: 18:30 Uhr

Bisher bestätigte Metalville Bands:

ASTRAL DOORS, OHRENFEINDT, POVERTY´S NO CRIME, THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS, KÄRBHOLZ