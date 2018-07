“Kult vs. Kommerz!“

Artist: Metallica

Herkunft: San Francisco, USA

Album: The $5.98 EP – Garage Days Re-Revisited

Spiellänge: 24:59 Minuten

Genre: Thrash Metal

Release: 13.04.2018

Label: Blackened Recordings

Link: https://www.metallica.com/

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – James Hetfield

Gitarre – Kirk Hammett

Bassgitarre – Jason Newsted

Schlagzeug – Lars Ulrich

Tracklist:

Helpless The Small Hours The Wait Crash Course In Brain Surgury Last Caress/ Green Hell

Die Geschichte einer der wohl berühmtesten EPs der Metal-History kennt fast jeder: Bei Metallica liegen Freud und Leid nah beinander. Anno 1986 veröffentlicht das Quartett sein Meisterwerk Master Of Puppets, und die Kalifornier erlangen Weltruhm. Im gleichen Jahr verunglückt Cliff Burton auf Europatour tödlich. Obwohl es den Thrashern schnell gelingt, mit Jason Newsted Ersatz am Bass zu bekommen, fällt die Band in ein kreatives Loch. Um nun Label wie Fans gleichermaßen zu bedienen, entschließt man sich, eine Cover-EP aufzunehmen, auf welcher man sich vor seinen eigenen Einflüssen verneigt. Nach nur sechs Tagen ist The $5.98 EP – Garage Days Re-Revisited fertig aufgenommen und wird am 21. August 1987 veröffentlicht.

Das Minialbum ist sicher kein Meilenstein und auch qualitativ eher Durchschnitt. Allerdings ist es ein grandioses Zeugnis der Musikgeschichte: Metallica überwinden ihr Tief und veröffentlichen im Folgejahr das Jahrhundertalbum … and Justice for All. Auf The $5.98 EP – Garage Days Re-Revisited ist erstmals Newsted mit von der Partie und bleibt bis 2001 stabiles Mitglied der Band, und das Quartett verneigt sich mit rauer Attitüde vor Größen ihrer Jugend wie Diamond Head (Helpless), Holocaust (The Small Hours) oder aber den Misfits (Last Caress/Green Hell) und macht sich insgeheim über die Konkurrenz von Iron Maiden (verstimmte Variante des Riffs von Run To The Hills am Ende der EP) lustig. Dies spricht nun sicherlich alles für die Remaster-Neuauflage des Silberlings nach über 30 Jahren.

Ob das als Kaufempfehlung reicht, muss nun jeder selbst entscheiden, denn andererseits war die ursprüngliche Variante mit über 100000 Exemplaren nun alles andere als ein Geheimtipp und ist auch heute noch vergleichsweise günstig zu ergattern. Darüber hinaus sind sämtliche Tracks von The $5.98 EP – Garage Days Re-Revisited bereits auf dem 1998er Cover-Album Garage Inc. (Auflage über sechs Millionen) in remasterter Form enthalten, und die Unterschiede zur nun veröffentlichten Version sind marginal. Wem es also um Befriedigung seiner Sammelwut geht, kommt an diesem Opus nicht vorbei, wer sich dagegen etwas bescheidener aufgestellt hat, kann diese Neuauflage getrost ignorieren.

Metallica - The $5.98 EP – Garage Days Re-Revisited Fazit: Kult und Kommerz gehen hier Hand in Hand. Der Kultstatus ist The $5.98 EP – Garage Days Re-Revisited von Metallica sicher nicht abzusprechen, und wer in seiner Sammlung Vollständigkeit erreichen möchte, kommt um die neu aufgelegte, remasterte Version nicht herum. Wer sich allerdings verschaukelt und abgezockt vorkommt, wenn einem alle paar Jahre Altbekanntes ohne jeden Mehrwert vorgesetzt wird, darf hier genauso berechtigt auf die Kommerzialisierung der einstigen Underdogs schimpfen – zumal das Ganze auch noch vom bandeigenen Label herausgebracht wurde.



Anspieltipps: Helpless und The Small Hours Christian G. 7 2018-07-05 7 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare