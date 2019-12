Powerwolf: headlinen das ROCKHARZ 2020 mit exklusiver Show

Wohl kaum eine andere Metal-Band hat in den vergangenen Jahren eine derart steile Karriere hingelegt wie dieses Quintett. Bei ihrem letzten Gastspiel in 2018 stand der Release ihres Nr.1-Albums The Sacrament Of Sin kurz bevor. Was dann folgte, war ein nahezu allerorten ausverkaufter Triumphzug durch die großen Konzerthallen. Am Ende dieses Zwei-Jahres-Zyklus kehrt die Band nun mit einer exklusiven Best Of The Blessed-Show zurück in den Harz, um eine würdige Festival-Abschluss-Messe zu zelebrieren. Teil ihres Gastspiels bei uns werden neben einer umfangreichen Signing-Session auch einige exklusiv performte Songs sowie Überraschungsaktionen sein, die das Herz jedes Powerwolf-Jüngers höher schlagen lassen werden. Lasset Euch segnen! Die Wölfe kommen!

Das ROCKHARZ 2020 findet vom 1. – 4. Juli 2020 auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz statt.

Bisher sind die folgenden Bands für 2020 bestätigt:

Accept

Asenblut

Asp

At The Gates

Attic

Betontod

Burden Of Grief

Dark Funeral

Dark Tranquillity

Deserted Fear

Destruction

Ektomorf

Eluveitie

Evil Invaders

Ensiferum

Gernotshagen

Jinjer

Kambrium

Kataklysm

Knorkator

Lord Of The Lost

Moonsorrow

Paddy And The Rats

Powerwolf

Ost + Front

Running Wild

Sepultura

Steel Panther

Subway To Sally

Tankard

Tarja

Thundermother

Twilight Force

Turisas

Unleashed

Unleash The Archers

Unzucht

