Powerwolf: veröffentlichen Single & Musikvideo „Demons Are A Girl’s Best Friend“ ft. Alissa White-Gluz

2021 folgt erneut dem Ruf der Wölfe: Mit der Ankündigung ihres neuen Studioalbums Call Of The Wild haben die Hohepriester des Heavy Metal – Powerwolf – sowohl national als auch international die Szene in Aufregung versetzt und führen ihre einmalige Erfolgsgeschichte nun fort! Die zweite Single des kommenden Albums ist eine überraschende Version der Hitsingle Demons Are A Girl’s Best Friend zusammen mit Alissa White-Gluz von der Band Arch Enemy. Die spannende Version des Streaming-Giganten (mehr als 50 Millionen Streams) knüpft nahtlos an dem Erfolg des Originals an und wird die nationale und internationale Heavy Metal Szene in Brand stecken! Der Song wird auf dem exklusiven Bonusalbum Missa Cantorem zu finden sein, das einigen speziellen Formaten von Call Of The Wild beiliegt. Eine Reise durch die Erfolgsgeschichte der Band, eingesungen von Freunden und Wegbegleitern von Powerwolf.

Alissa White-Gluz über die neue Version:

„Mir hat es sehr gefallen, Demons Are A Girl’s Best Friend einen weiblichen Anstrich zu verpassen und den Text so zu verändern, dass der Song zu einer starken Botschaft des Female Empowerment wird! Danke an Powerwolf, dass sie offen dafür waren, ihren Song von mir auf diese Art und Weise neu konstruieren zu lassen!“

Falk Maria Schlegel über das Video und die Zusammenarbeit mit Alissa White-Gluz:

„Es war eine große Freude, bei unserem gemeinsamen Videodreh für Demons Are A Girl’s Best Friend zum ersten Mal mit Alissa zusammenzuarbeiten und aufzutreten. Es herrschte sofort eine tolle, energiegeladene Atmosphäre am Set! Alissa ist eine so wunderbare Künstlerin und die Interaktion mit ihr während des Drehs sowie die gemeinsame Neuinterpretation des Videos war eine großartige Erfahrung.“

Das neue Video zu Demons Are A Girl’s Best Friend ft. Alissa White-Gluz sieht man hier:

Das einmal mehr in Kooperation mit dem ehrwürdigen Produzenten-Doppel Jens Bogren und Joost van den Broek auf Silber gebrannte Album Call Of The Wild, wird am 16. Juli 2021 ein neues Kapitel der Bandgeschichte aufschlagen. Das bereits achte Studioalbum serviert altgedienten wie frisch rekrutierten Powerwolf-Jüngern die geliebten klassischen Trademarks und begeistert gleichermaßen auf jeder Etappe dieses wilden 11-Track-Ritts mit stilistischen Weiterentwicklungen in einem nie zuvor dagewesenen Ausmaß!

Das erste Musikvideo Beast Of Gévaudan erreichte bereits mehr als eine Million Views auf YouTube. Beast Of Gévaudan sieht man hier: https://youtu.be/po-u-V6GiEk

Einige der oben genannten Formate (2-CD Mediabook, 3-LP Vinyl Box, 3-CD Earbook, digital) werden neben dem neuen Album auch das Bonusalbum Missa Cantorem enthalten – eine Reise durch die Erfolgsgeschichte der Band, welche neu interpretierte Versionen von bekannten Powerwolf Hits enthält, die von Freunden und Wegbegleitern der Band stimmlich begleitet werden.

Erste Formate sind bereits ausverkauft. Das Album kann man in unterschiedlichen Konfigurationen hier bestellen: https://powerwolf.napalmrecords.com/

Missa Cantorem (Bonusalbum) Tracklisting:

01. Sanctified With Dynamite – feat. Ralf Scheepers (Primal Fear)

02. Demons Are A Girl‘s Best Friend – feat. Alissa White-Gluz (Arch Enemy)

03. Nightside Of Siberia – feat. Johan Hegg (Amon Amarth)

04. Where The Wild Wolves Have Gone – feat. Doro Pesch

05. Fist By Fist (Sacralize Or Strike) – feat. Matthew Kiichi Heafy (Trivium)

06. Killers With The Cross – feat. Björn “Speed” Strid (Soilwork)

07. Kiss Of The Cobra King – feat. Chris Harms (Lord Of The Lost)

08. We Drink Your Blood – feat. Johannes Eckerström (Avatar)

09. Resurrection By Erection – feat. Christopher Bowes (Alestorm)

10. Saturday Satan – feat. Jari Mäenpää (Wintersun)

Powerwolf Live 2021:

Fans können sich darauf einstellen, nicht nur brandneue Heavy-Metal-Hymnen, aus tausenden von Kehlen mitgesungen, erleben zu dürfen – zudem werden Powerwolf die bis dato größte und epischste Produktion ihrer Bandgeschichte auf die Bühne bringen, womit sie ihren Status als eine der intensivsten Live-Bands einmal mehr untermauern!

Wolfsnächte 2021

01.10.21 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

02.10.21 CH – Zürich / Samsung Hall

04.10.21 ES – Barcelona / Razzmatazz

05.10.21 ES – Madrid / Riviera

07.10.21 FR – Paris / Zenith

08.10.21 UK – London / Roundhouse

09.10.21 BE – Antwerpen / Lotto Arena

10.10.21 NL – Amsterdam / Afas Live

12.10.21 IT – Mailand / Alcatraz

13.10.21 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

15.10.21 DE – München / Zenith

16.10.21 DE – Oberhausen / König Pilsener Arena

17.10.21 CZ – Prag / Tipsport Arena

18.10.21 PL – Katowice – MCK

20.10.21 HU – Budapest / Arena

21.10.21 AT – Wien / Gasometer

22.10.21 DE – Berlin / UFO im Velodrom

23.10.21 DE – Hamburg / Sporthalle

