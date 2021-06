Blind Petition: neues Album „30 Years In A Hole 1991 Rarities & Outtakes“ am 09.07.2021

Am 09. Juli 2021 wird das neue Album der österreichischen Melodic Heavy Metal Band Blind Petition – 30 Years In A Hole 1991 Rarities & Outtakes via Pure Steel Publishing auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 2. Juli 2021.

Die österreichische Band Blind Petition existiert bereits seit 1974 und hat in diese Zeit sechs Studioalben aufgenommen und ebenfalls sechs Livealben veröffentlicht. Nun kommen sie mit einer Zusammenstellung von Raritäten und vergessenen Songs zurück! Soundmäßig wurde alles überarbeitet, trotzdem bleibt der raue und ungeschliffene Charakter des Materials erhalten.

Blind Petition waren schon immer live aktiv und auf diesem Album bekommt man einen Einblick, was einen erwartet, wenn man auf ein Livekonzert der Band geht, auch wenn das Material tatsächlich aus dem Studio kommt. Das österreichische Urgestein ist nach wie vor kraftvoll und bietet dem Hörer die satte Mischung aus verschiedenen Stilen der letzten 45 Jahre, die er erwartet. Hard Rock, Southern Rock, Blues und Heavy Metal! Kompetent vorgetragen und auch die enthaltenen Songs wurden zurecht aus den Archiven geholt!

30 Years In A Hole 1991 Rarities & Outtakes Tracklist:

1. Look Up The Grave

2. Stardust

3. Breaker Of Your Heart

4. Forever Free

5. All That We Started

6. Shock Therapy

7. Catch Me I Fall

8. Deny

9. Only Suspense

10. Steelhunter

11. The Fools Game

12. Danger

13. Just One Night

14. Hero Of The Ring

15. Hero 2010

Line-Up:

Johannes Bartsch – Vocals, Guitars

Thomas Gehrke – Bass

Bertl Bartsch – Guitars

David Strohmeier – Vocals, Guitars

Harald Bartsch – Drums

https://www.facebook.com/BlindPetition

https://myspace.com/blindpetition