Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Soulfly, The Sisters Of Mercy, Lonewolf, Blitzkrieg u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-Minuten-Marke geknackt und in 55 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zehn-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Mastodon – The Czar

Artist: Mastodon

Herkunft: USA

Song: The Czar

Album: Crack The Skye

Genre: Progressive Metal, Sludge Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 10:52 Minuten

Link: https://www.mastodonrocks.com

Opeth – Moon Above, Sun Below

Artist: Opeth

Herkunft: Schweden

Song: Moon Above, Sun Below

Album: Pale Communion

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock, Retro Prog, Progressive Death

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 10:52 Minuten

Link: http://www.opeth.com

Symphony X – Iconoclast

Artist: Symphony X

Herkunft: USA

Song: Iconoclast

Album: Iconoclast

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 10:53 Minuten

Link: http://www.symphonyx.com/site/

Soulfly – Soulfly V

Artist: Soulfly

Herkunft: Brasilien/USA

Song: Soulfly V

Album: Dark Ages

Genre: Groove Metal, Thrash Metal, Nu Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 10:54 Minuten

Link: http://www.soulfly.com

Enslaved – Storm Son

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: Storm Son

Album: E

Genre: Viking Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 10:54 Minuten

Link: http://enslaved.no

The Sisters Of Mercy – This Corrosion

Artist: The Sisters Of Mercy

Herkunft: England

Song: This Corrosion

Album: Floodland

Genre: Gothic Rock, Dark Wave, Post Rock, Post Punk, Dark Rock

Veröffentlichung: 1987

Spielzeit: 10:55 Minuten

Link: http://www.the-sisters-of-mercy.com

Lemuria – Crusher Of Souls

Artist: Lemuria

Herkunft: Belgien

Song: Crusher Of Souls

Album: Chanson De La Croisade

Genre: Symphonic Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 10:55 Minuten

Link: https://www.facebook.com/lemuria.be/

Lonewolf – The Hour Zero

Artist: Lonewolf

Herkunft: Frankreich

Song: The Hour Zero

Album: The Dark Crusade

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 10:55 Minuten

Link: http://www.wolfdivision.com

Empyrium – The Franconian Woods In Winter’s Silence

Artist: Empyrium

Herkunft: Deutschland

Song: The Franconian Woods In Winter’s Silence

Album: A Wintersunset …

Genre: Symphonic Folk Metal, Doom Metal, Neofolk

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 10:55 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Empyriumfans/

Satyricon – Tied In Bronze Chains

Artist: Satyricon

Herkunft: Norwegen

Song: Tied In Bronze Chains

Album: Rebel Extravaganza

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 10:56 Minuten

Link: https://www.satyricon.no

Type O Negative – Bloody Kisses (A Death In The Family)

Artist: Type O Negative

Herkunft: USA

Song: Bloody Kisses (A Death In The Family)

Album: Bloody Kisses

Genre: Doom Metal, Gothic Metal, Dark Rock, Alternative Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 10:56 Minuten

Link: https://www.facebook.com/typeonegative/

Ophthalamia – Via Dolorosa / My Springnight’s Sacrifice

Artist: Ophthalamia

Herkunft: Schweden

Song: Via Dolorosa / My Springnight’s Sacrifice

Album: Via Dolorosa

Genre: Black Metal, Black Doom Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 10:56 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Ophthalamia/4874

Avenged Sevenfold – Save Me

Artist: Avenged Sevenfold

Herkunft: USA

Song: Save Me

Album: Nightmare

Genre: Heavy Metal, Alternative Metal, Metalcore, Hard Rock

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 10:57 Minuten

Link: https://avengedsevenfold.com

Blitzkrieg – Hell Bent For Leather

Artist: Blitzkrieg

Herkunft: England

Song: Hell Bent For Leather (Judas Priest Cover)

Album: Sins And Greed

Genre: Heavy Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 10:58 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BlitzkriegUK/

Rush – The Camera Eye

Artist: Rush

Herkunft: Kanada

Song: The Camera Eye

Album: Moving Pictures

Genre: Progressive Rock, Hard Rock, Blues Rock, AOR

Veröffentlichung: 1981

Spielzeit: 10:58 Minuten

Link: https://www.rush.com

Sahg – Monomania

Artist: Sahg

Herkunft: Norwegen

Song: Monomania

Album: II

Genre: Doom Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 10:58 Minuten

Link: http://www.sahgband.com

Finsterforst – Fluch Des Seins

Artist: Finsterforst

Herkunft: Deutschland

Song: Fluch Des Seins

Album: Zerfall

Genre: Black Forest Metal, Folk Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 10:58 Minuten

Link: http://www.finsterforst.de

Domine – Dawn Of A New Day – A Celtic Requiem (The Chronicles Of The Black Sword – The End Of An Era Pt.4)

Artist: Domine

Herkunft: Italien

Song: Dawn Of A New Day – A Celtic Requiem (The Chronicles Of The Black Sword – The End Of An Era Pt.4

Album: Stormbringer Ruler – The Legend Of The Power Supreme

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 10:58 Minuten

Link: https://www.facebook.com/domineofficial

The Devin Townsend Project – Planet Of The Apes

Artist: The Devin Townsend Project

Herkunft: Kanada

Song: Planet Of The Apes

Album: Deconstruction

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 10:59 Minuten

Link: https://www.hevydevy.com

Between The Buried And Me – Sun Of Nothing

Artist: Between The Buried And Me

Herkunft: USA

Song: Sun Of Nothing

Album: Colors

Genre: Progressive Metal, Metalcore, Mathcore

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 10:59 Minuten

Link: https://www.betweentheburiedandme.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.