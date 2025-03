Presented by TFM.rocks: Shout Loud Vol. 19 am 05.04.2025 im Big House in Neuwied (Vorbericht)

Event: Shout Loud Vol. 19

Bands: Left Betrayed, King Nugget Gang, Caught In A Mirror, Bronson A.D., Unhinged

Ort: Big House, Museumstr. 4a, 56564 Neuwied

Datum: 05.04.2025

Genre: Metalcore, Progressiv Metalcore, Post Hardcore

Kosten: 10 Euro AK

Veranstalter: Shout Loud Konzerte und mehr (http://www.shout-loud.de/)

Link: https://www.facebook.com/events/579115408076198?active_tab=about

Am 05.04.2025 heißt es im Big House in Neuwied wieder Shout Loud! Seit Luca Schüller und Florian Hilger 2013 in Zusammenarbeit mit dem Kinder- & Jugendbüro der Stadt Neuwied die Organisation von Konzerten starteten, wurde die Shout Loud Eventserie in Neuwied eine echte Erfolgsgeschichte. Zig verschiedene Bands konnten bereits einem größeren Publikum präsentiert werden, mehr als 2.000 Besucher kamen in den Jahren insgesamt zur Konzertreihe. Neben zahlreichen lokalen Bands schaffte es das Team, auch überregional bekannte Bands zu buchen, um für noch mehr Abwechslung im Programm zu sorgen. Shout Loud steht für günstige Eintrittspreise, faire Getränkepreise und ein spannendes Programm. Auch für Snacks und kostenfreie Parkplätze ist stets gesorgt.

Time For Metal ist stolz, dieses starke Underground-Event und damit lokale Musikkultur und Bands präsentieren zu dürfen. Support your local Underground!

Die Frühjahrsausgabe der Neuwieder Konzertreihe Shout Loud (Vol. 19) überzeugt erneut mit fünf starken Bands!

Left Betrayed stehen für kompromisslosen Metalcore mit harten Riffs und einer brachialen Live-Performance.

King Nugget Gang sorgen mit ihren Hits 4 Cheesies, Bier Und Bratwurst und Der Nudelsongs für Party! Außerdem dabei sind Caught In A Mirror, Bronson A.D. und Unhinged. Diese fünf absoluten Underground-Perlen der Szene werden die Bühne des Big House Neuwied zum Beben bringen, das können wir euch versprechen.

Einlass ist am Samstag, dem 05.04.2025, im Big House Neuwied, Museumstraße 4a, Neuwied (Nähe Bahnhof) ab 18:30 Uhr. Beginn um 19:00 Uhr. Tickets gibt es nur an der Abendkasse für schlappe 10 € (Stoffbändchen vor Ort für alle Besucher!).