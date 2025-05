Presented by TFM.rocks: Subway To Sally – „Post Mortem“-Tour am 31.05.2025 im Schlossgarten Andernach (Vorbericht)

Eventname: Subway To Sally – Post Mortem Tour 2025

Bands: Subway To Sally, The Fellgood McLouds

Ort: Schlossgarten Andernach (Open Air), Am Stadtgraben, 56626 Andernach

Datum: 31.05.2025 (Einlass ab 17:30 Uhr, Beginn 18:30 Uhr)

Kosten: VVK 37,00 € (zzgl.Gebühren und Versandkosten)

Genre: Folk Metal, Mittelalter Rock

Besucher: ca. 666 Besucher

Veranstalter: Juz Live Club https://www.juzliveclub.de/programm/subway-to-sally/

Link: https://www.facebook.com/juzliveclub

Wer bei der Himmelfahrt Tour 2023 bereits befürchtete, dass es ein Abschied von Subway To Sally sein könnte, wird dieses Jahr mit Erscheinen des neuen Albums Post Mortem und der bereits gestarteten Tour eines Besseren belehrt. Wir von Time For Metal freuen uns, euch Subway To Sally auf der Post Mortem Tour am 31.05.2025 im Schlossgarten Andernach präsentieren zu können.

Offensichtlich hat die Band, auch durch das positive Feedback von Fans und Kritikern, sowie der erfolgreich verlaufenden Tour vor zwei Jahren, wieder neue Kraft geschöpft und Ideen entwickelt, deren Ergebnis auf den Namen Post Mortem getauft wurde und im Dezember 2024 das Licht der Welt erblickte.

Seit einigen Wochen sind die Meister des Mittelalter-Rocks also wieder mit ihrem nunmehr 15. Studioalbum zurück auf den Bühnen der Nation, um unter Beweis zu stellen, dass sie mit ihrer mitreißenden und emotionalen Show zu Recht zu einer der besten Live-Band in unserem Lande zählen.

Als Support sind die Saarländer The Feelgood McLouds mit am Start, die mit einer explosiven Mischung aus irisch-keltischen Traditionals und mitreißendem Punkrock das anwesende Publikum in Feier- und Tanzlaune bringen möchten.