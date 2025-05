Alestorm: schlagen mit neuer Single “Killed To Death By Piracy” und offiziellem Musikvideo zu

Explosionen und glorreiches Chaos auf hoher See – Alestorm sind zurück mit einer neuen Hymne Killed To Death By Piracy! Der Track ist an Absurdität nicht zu überbieten und stammt von ihrem kommenden Album The Thunderfist Chronicles, das am 20. Juni 2025 über Napalm Records erscheint. Er heizt mit messerscharfen Riffs, wildem Grölen und Lyrics geprägt von Tod, Verderben und Wahnsinn ordentlich ein. Von untoten Horden bis zu rostigen Löffeln ist hier nichts und niemand sicher – am allerwenigsten dein Trommelfell. Der Track wird zusammen mit einem brandneuen Musikvideo veröffentlicht, das genauso überdreht ist wie der Song selbst. Also hisst die Segel und macht euch bereit zu sterben … auf die übliche Piratenart!

Nach dem Erfolg ihres epischen siebten Studioalbums Seventh Rum Of A Seventh Rum, das auf #7 der deutschen Albumcharts einstieg, kehren Alestorm mit voller Wucht zurück. Ihr achtes Album The Thunderfist Chronicles ist das nächste Kapitel in ihrer absurden Saga und bietet acht brandneue Hymnen voller rauer, shantygetriebener Melodien und herrlich überzogener Texte, die das Pirate Metal-Genre in neue, glorreiche Tiefen stürzen.

Nach letztjährigen EP Voyage Of The Dead Marauder und unermüdlichem Touring auf der ganzen Welt, sind die schottischen Pirate-Metal-Legenden einmal mehr als bereit, erneut in See zu stechen. Die Band ist seit Jahren eine feste Institution der Metalszene und berühmt und berüchtigt dafür, jede Location in eine tobende Piratenparty zu verwandeln – gefeiert von den Fans und anerkannt von ihren Kritikern. Also hebt die Krüge für das neue Album The Thunderfist Chronicles und begleitet Alestorm auf ihrem bisher wildesten Abenteuer – lauter, verrückter und raubeiniger denn je!

Christopher Bowes über Killed To Death By Piracy:

„Danke, dass ihr unseren neuen Song hört – wir hoffen, er gefällt euch! Mehrere Schwanenarten, wie der Zwergschwan (Bewick’s Swan) und der Singschwan (Whooper Swan), sind durch Lebensraumverlust, Klimawandel, Stromleitungen und Bleivergiftung durch Angelgewichte ernsthaft bedroht. Diese Tiere sind beeindruckend und spielen eine wichtige Rolle in Feuchtgebiets-Ökosystemen. Bitte denkt darüber nach, Schutzprojekte wie die der Wildfowl & Wetlands Trust zu unterstützen.“

Das ultimative Piraten-Metal-Abenteuer sticht in See!

Die schottischen Party-Piraten kehren mit ihrem achten Studioalbum zurück, das acht neue Hymnen enthält, die vor brachialer Riffs, wilder Shanty-Melodien und absolut durchgeknallter Texte nur so strotzt!

The Thunderfist Chronicles ist der Nachfolger des verflixten siebten Alestorm-Albums, das mit dem epischen Titel Seventh Rum Of A Seventh Rum auf dem siebten Platz der deutschen Albumcharts gelandet ist. Nach der Veröffentlichung der EP Voyage Of The Dead Marauder im letzten Jahr und ausgiebigen Tourneen, begaben sich die Urgesteine des Piraten Metal erneut in ihre Kombüse und arbeiteten abermals mit Produzent Lasse Lammert (LSD-Studios) zusammen, der auch für seine Arbeit mit anderen Genre-Größen wie Gloryhammer und Wind Rose bekannt ist. Bei The Thunderfist Chronicles übernahm er die Produktion, Recording, Mixing und Mastering. Das Ergebnis ist ein Album, das eine wilde Reise durch tobende Stürme, absurde Abenteuer und epische Schlachten auf hoher See verspricht.

Gleich mit dem explosiven Opener Hyperion Omniriff entfesseln Alestorm eine mitreißende Melodienflut, während Killed To Death By Piracy mit donnernden Refrains und krachenden Riffs den perfekten Sound für eine legendäre Seeschlacht bietet. Natürlich wäre kein Alestorm-Album komplett ohne eine ordentliche Portion Humor – Banana ist ein absurd eingängiger Mitgröl-Hit, der jedes Konzert in ein ausgelassenes Piratenfest verwandelt.

Doch die Schotten liefern nicht nur Chaos und rumgetränkten Wahnsinn – The Storm bringt eine dramatische, mitreißende Atmosphäre, die in Mountains Of The Deep mündet – eine grandiose, hymnische Reise in die Tiefen des Meeres. Danach folgt das Nekrogoblikon-Cover Goblins Ahoy! – ein wilder, Fantasy-getränkter Exzess, bevor das Album mit dem absoluten Meisterwerk seinen Höhepunkt erreicht: Mega-Supreme Treasure Of The Eternal Thunderfist. Dieses überdimensionale, bombastische 17-minütige Epos ist gefüllt mit heldenhaften Chören, donnernden Gitarren und einer schmissigen Piratengeschichte, die jeden Freibeuter zur Legende macht.

Mit The Thunderfist Chronicles beweisen Alestorm einmal mehr, warum sie die unangefochtenen Herrscher der sieben Metal-Meere sind. Also stockt euren Rum-Vorrat auf – das wird laut, chaotisch und absolut legendär!

Christopher Bowes über das neue Album:

„Dieses Album ist ziemlich merkwürdig geworden und voller schwieriger Riffs, die ich jetzt schon bereue, geschrieben zu haben. Aber es gibt auch eine Menge unterhaltsamer Dinge zu entdecken – unter anderem ein Cover eines Songs unserer Freunde von Nekrogoblikon, jede Menge harter Tracks und das längste Lied, das ich je geschrieben habe (über 17 Minuten lang). Darin gibt es Gastvocals von Patty Gurdy (unser aller Lieblings-Drehleierspielerin) und Sir Russell Allen (Sänger von Symphony X und mein absoluter Lieblingsvocalist).“

The Thunderfist Chronicles Tracklist:

1. Hyperion Omniriff

2. Killed To Death By Piracy

3. Banana

4. Frozen Piss 2

5. The Storm

6. Mountains Of The Deep

7. Goblins Ahoy!

8. Mega-Supreme Treasure Of The Eternal Thunderfist

The Thunderfist Chronicles wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1 LP Gatefold Liquid (Poster, Lyric Sheet, handschriftlich nummeriertes Zertifikat, 16-seitiges Booklet) – exklusiv im Napalm Mailorder – streng limitiert

– 1 LP Gatefold Translucent Lime Green (Poster, Lyric Sheet) – exklusiv im Napalm Mailorder – streng limitiert

– 1-LP Gatefold Splattered Orange/Black (Poster, Lyric Sheet, 16-seitiges Booklet) – exklusiv im Napalm Mailorder – streng limitiert

– 1 LP Gatefold Black

– 2-CD Mediabook, 24p (Album + Live Album)

– 1-CD Mediabook, Digisleeve (Instrumental Album), 7″ Single (2-Tracks) – (Holzbox, Flagge) – exklusiv im Napalm Mailorder – streng limitiert

– 1-CD Jewel Case, 16-seitiges Booklet

Erlebe Alestorm live:

07.06.25 CZ – Plzeň / Metalfest

13.06.25 ES – Zamora / Z! Live Rock Fest

19.06.25 BE – Dessel / Graspop

21.06.25 FI – Nummijärvi / Nummirock

25.06.25 NO – Oslo / Tons of Rock

27.06.25 CH – Grenchen / Summerside

29.06.25 ES – Barcelona / Rockfest

01.08.25 RO – Rasnov / Rockstadt Extreme

22.08.25 PT – Pindelo dos Milagres / Milagre Metaleiro

24.08.25 FR – Chateau Gontier / V & B Festival

19.09.25 US – Louisville / Louder than Life

19.10.25 NL – Den Bosch / The Rock Circus

Alestorm sind:

Christopher Bowes – Vocals, Keytar

Gareth Murdock – Bass

Máté Bodor – Guitar

Peter Alcorn – Drums

Elliot Vernon – Keyboard