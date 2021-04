Hersteller: Presonus

Typ: Presonus Revelator – USB Mikrofon (Mono-Kondensator)

Homepage: https://www.presonus.com/produkte/de/Revelator

Richtcharakteristiken: Niere, Acht, Kugel

Übertragungsbereich: 20 bis 20.000 Hz

Grenzschalldruckpegel: 110 dB

Abtastrate: 96kHz / 24bit

Empfindlichkeit: 1 mV/Pa

Features:

Tischstativ mit integriertem Kabelmanagement und gepolsterter Unterseite

Studio One Artist im Lieferumfang enthalten

Studio Magic Softwarepaket im Lieferumfang enthalten

8 einfach nutzbare Werks- sowie 8 Benutzer-Presets

USB-Kabel

Drei unterschiedliche Richtcharakteristika zur Auswahl

Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregler und latenzfreiem Monitoring

Keine separate Stromversorgung

Kompatibel mit macOS® und Windows®

Preis: 179,00 € (UVP) – Marktpreis zur Veröffentlichung des Artikels – ab ca. 159,00 €

Heute haben wir für unseren Technikbereich das USB-Mikrofon Presonus Revelator vom amerikanischen Hersteller PreSonus Audio Electronics, Inc. im Test. Dieser vertreibt professionelle Audiogeräte und Software. Aus erster Hand gibt es also alles, was man zum Erstellen, Aufnehmen, Mischen und Mastern von Musik und anderem Audio benötigt. Der Revelator ist ein professionelles USB-Mikrofon für Streaming, Podcasting, Gaming und Homerecording – natürlich kann man das Mikrofon auch für andere Aufnahmen verwenden. Ein Kopfhörerausgang und ein Audio-Interface erzeugen eine runde Komfortzone. In dieser kann der Käufer schnell Rückkopplungen erkennen und dem entgegensteuern, zudem gibt es eine Monitor- und Preset-Funktion. Des Weiteren kann das Volumen direkt am Mikrofon reguliert werden.

Kommen wir direkt einmal auf den Lieferumfang, welchen ich als kleines Manko direkt mal ansprechen möchte. Lediglich ein Tischstativ mit integriertem Kabelmanagement und gepolsterter Unterseite begleitet den Revelator in eure heimischen vier Wände, das obligatorische USB-Kabel mal außer Acht gelassen. Auf der anderen Seite serviert Presonus die kostenlose Downloadmöglichkeit des Universal Control und der Aufnahme Software Studio One 5, auf die wir in diesem Bericht aber nicht weiter eingehen wollen. Was man jedoch sagen kann, ist, dass viele Käufer, die noch keine Aufnahmeprogramme besitzen, mit dem Studio One 5 eine gelungene, kostenfreie Beigabe bekommen, um erste Gehversuche zu starten. Neben Einsteigermöglichkeiten gibt es auch verschiede Möglichkeiten, wie die für Podcast-Aufnahmen. Weitere Details und eine tiefgründige Erläuterung würden, wie schon angesprochen, diesen Bericht übersteigen, in dem wir uns auf das USB-Mikrofon konzentrieren wollen.

Wie ihr in den Bildern erkennen könnt, blickt das Wiedergabegerät auf ein schlichtes wie elegantes Design, der Ständer ist sehr stabil und durch die Schwere wird ein sicherer Stand gewährleistet. Was etwas verwundert, ist, dass kein Pop-Schutz, Schwingungsdämpfer oder Anti-Wind-Schaumkappe im Paket des Revelator enthalten sind. Vor allem, dass Presonus keinen Schwingungsdämpfer im Sortiment besitzen, macht etwas stutzig. Acht einfach nutzbare Werks- sowie Benutzer-Presets bringen wieder positive Aspekte ins Spiel. Den Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregler und latenzfreiem Monitoring darf man nicht außer Acht lassen und bringt Qualität auf den Punkt, wie man ihn für knapp unter 200 Euro auch erwarten darf. Ebenfalls positiv: Die drei unterschiedlichen Richtcharakteristika, die wie folgt zur Auswahl stehen:

Niere – zur Abnahme von Einzelquellen Acht – perfekt geeignet zur Abnahme von Interviews und Dialogen Kugel – zur Abnahme des gesamten Raums



Weitere technische Informationen entnehmt ihr oben aus den zusammengetragenen Produktdaten oder direkt HIER von der Homepage des Herstellers. Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass der Revelator mit macOS und Windows kompatibel ist. Nun kommen wir endlich zu unseren Erfahrungen in Sachen Soundverarbeitung. Das Mikrofon ist empfindlich, der Klang ist gut und im Podcast Testmodus macht es einen erwachsenen Eindruck. Leichtes Rauschen kann man vernehmen, sollte mit den Filtern aber schnell wegreduziert werden, so wie es auch mit anderen Mikrofonen gang und gäbe ist. Eine Folge haben wir bislang noch nicht mit dem Presonus Revelator – USB Mikrofon (Mono-Kondensator) aufgenommen, die Trockenübungen verstärken einen guten Gesamteindruck. Das größte Manko ist der fehlende Schwingungsdämpfer. Kleine Schläge auf die Tischplatte können noch gerade durch die Filzgleiter gepuffert werden, alles andere findet den direkten Weg in die Aufnahmen und kann nur noch bei der Nachbearbeitung geschnitten werden. Live bei einem Stream entgeht es dem Hörer wohl ebenfalls nicht, wenn der Moderator z.B. sein Glas absetzt – hier bleibt einfach Luft nach oben. Vielseitig mit einer Menge Optionen kann man dem Revelator grundsätzlich nichts Schlechtes nachsagen.