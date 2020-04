Primal Fear: kündigen ihr neues Studioalbum „Metal Commando“ für den 17. Juli an!

Primal Fear haben jüngst die Aufnahmen zu ihrem neuen, 13. Studioalbum Metal Commando abgeschlossen. Der Titel spricht Bände, denn Metal Commando ist 110% Primal Fear und strotz nur so vor Power und Energie. Produziert wurde der Longplayer von Mat Sinner, den Mix erledigt abermals Jacob Hansen – einem inzwischen eingespielten Dreamteam.

„Ich bin mit Superlativen sehr vorsichtig, aber da jeder einzelne von uns über sich hinausgewachsen ist und wir sowohl mit dem Sound als auch mit dem Songmaterial hochzufrieden sind, kann und muss ich von einem Bombenalbum und möglicherweise unserem bis dato stärksten Material sprechen“, freut sich Bassist und Produzent Mat Sinner. „Es ist die perfekte Mischung aus unseren Wurzeln und unserer gegenwärtigen Ausrichtung, in perfektem Einklang und ebenso perfekt von allen umgesetzt. Für mich ist Metal Commando das richtige Album, zur richtigen Zeit!“.

Das Album erscheint am 17.07. und wird auf der regulären Version 11 Songs enthalten. Der Vorverkauf dazu startet am 15. Mai, zeitgleich mit der ersten Single Auskopplung Along Came The Devil, einer treffsicheren Primal Fear Granate.

