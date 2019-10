Primal Fear: werden am 13. Dezember 2019 Vinyl-(Neu-)Auflagen von »Black Sun«, »Devil’s Ground« und »Seven Seals« veröffentlichen + geben Freedom Call als Special Guest für ihre Europatour 2020 bekannt!

Während das deutsche Metal-Kommando Primal Fear aktuell an Material für sein 13. Studioalbum, das 2020 via Nuclear Blast erscheinen wird, werkelt, kann es heute bekanntgeben, dass seine älteren Alben »Black Sun« (2002), »Devil’s Ground« (2004) sowie »Seven Seals« (2005) am 13. Dezember 2019 in Form von marmoriertem Vinyl (neu-)aufgelegt werden. Diese können ab sofort hier vorbestellt werden:

»Black Sun«: https://www.nuclearblast.de/290894

»Devil’s Ground«: https://www.nuclearblast.de/290895

»Seven Seals«: https://www.nuclearblast.de/290896

Des Weiteren haben Primal Fear vor Kurzem angekündigt, dass sie ihren europäischen Fans die Songs ihres kommenden Werks im September/Oktober 2020 im Rahmen einer Headlinetour live präsentieren werden. Auf dieser werden keine Geringeren als die deutschen Happy Metaller Freedom Call als Special Guest mit an Bord sein. Termine und weitere Supports werden schon bald enthüllt!

Ebenfalls erhältlich:

»Nuclear Fire« (gelb/rot): https://www.nuclearblast.de/279810

»Crucify Me« 7″ (schwarz, silbern, golden): http://nblast.de/PrimalFearCrucifyMe

Mehr zu Primal Fear:

‚Crucify Me‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LOJow7Gn3nI

‚Blood, Sweat & Fear‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZUf6lNNJkJo

Primal Fear live:

26.10. CH Stans – UrRock

08.11. D Weissenhäusser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

2020:

05. – 07.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

03.07. RUS Pereslavl-Zalessky – Big Gun

»Metal Commando Over Europe« – September/Oktober 2020

w/ Freedom CAll + weitere Gäste

Termine folgen in Kürze…!

Primal Fear sind:

Ralf Scheepers | Gesang

Mat Sinner | Bass, Gesang

Alex Beyrodt | Gitarre

Tom Naumann | Gitarre

Magnus Karlsson | Gitarre

Michael Ehré | Schlagzeug

Weitere Infos:

www.primalfear.de

www.facebook.de/primalfearofficial

www.instagram.com/primalfearofficial

www.nuclearblast.de/primalfear