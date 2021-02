Private Eyes: zwölf neue Fälle der spritzigen Krimiserie

Kanadas Lieblings-Detektive sind zurück!

Private Eyes 4 mit Jason Priestley und Cindy Sampson sowie zahlreichen Gaststars

Die im Produktionsland Kanada erfolgreichste Drama-Serie 2018 Private Eyes um das attraktive Ermittlerduo Matt Shade (Jason Priestley, Beverly Hills, 90210) und Angie Everett (Cindy Sampson, Supernatural, Rumours) läuft weltweit in über 180 Ländern und gefällt besonders durch die scharfzüngigen Wortgefechte der beiden sympathischen Hauptfiguren… Nun präsentiert Edel Motion bereits Staffel 4 der auch in Deutschland beliebten Serie, die ab 12. März 2021 als Download erhältlich ist. Erneut fungierte in dieser Staffel der kanadische Tausendsassa Priestley auch als ausführender Produzent der Serie sowie als Regisseur bei zwei Folgen – und erstmalig führte auch Schauspielkollegin Sampson bei einer Episode Regie.

Nachdem die Bombe über seine unerwartete Vaterschaft platzt, muss Matt Shade erkennen, dass Familie viel komplizierter ist, als er es sich je vorgestellt hat. Da ist es gar nicht so einfach, die Balance zwischen Job und seinem Privatleben zu halten. Doch seine Partnerin, die clevere Privatdetektivin Angie Everett, hilft ihm, so gut sie kann – ein geheimer DNA-Test und mehr als nur ein paar Notlügen inklusive! Glücklicherweise sorgt ein dringender Fall für willkommene Ablenkung: Matt und Angie stürzen sich in die Geheimnisse einer wohlhabenden Familie, deren Gatsby-Motto-Party zum Schauplatz von Erbstreitigkeiten wird…und von Mord.

Unterstützt von ihrer Assistentin Zoe Chow arbeiten Matt und Angie weiterhin Seite an Seite wie eine gut geölte Maschine, wobei sie die Stärken des jeweils anderen nutzen, während zwischen den beiden die immerwährende Verheißung einer Romanze knistert. Für den flotten Zweier-Kanadier gilt es, unter anderem den bewaffneten Raubüberfall auf Dons neuen Foodtruck und einen mysteriösen Mord in einem Jazzclub aufzuklären. Und dann wären da auch noch ein prominenter Golfer-Stalker und die Inselhochzeit einer engen Freundin, die von schatzsuchenden Gaunern überfallen wird.

In Staffel 4 könnten sich die Private Eyes-Fans wieder auf ihre Lieblinge freuen: Zoe Chow (Samantha Wan), Don Shade (Barry Flatman), Jules Shade (Jordyn Negri), Becca D’Orsay (Nicole DeBoer), Liam Benson (Jonny Gray), Nora Everett (Mimi Kuzyk), Inspector Mathilde Carson (Linda Kash), Officer Danica Powers (Ruth Goodwin) und Tex Clarkson (Brett Donahue). Zu den Neuzugängen gehören die kanadische Sängerin und ET Canada-Korrespondentin Keshia Chanté als Angies Freundin und Sanitäterin Mia Torres und Supinder Wraich als Danicas Freundin Kate. Weitere Gaststars sind die gefeierten kanadischen Schauspieler Erica Durance (Saving Hope, Smallville), Katie Boland (Reign), Aaron Ashmore (Killjoys, Cardinal, Warehouse 13), Kris Lemche (Final Destination 3, Haven), Steve Byers (Reign, The Man in the High Castle), Kristin Booth (Die Kennedys, Orphan Black), Jake Epstein (Suits, Designated Survivor) und Karen Leblanc (Ransom, Killjoys, Motive).

Die 4. Staffel von Private Eyes (Digital-VÖ: 12.03.2021, Edel Motion) ist wiederum eine gelungene Mischung aus spannenden, vielseitigen Fällen, humorvollen Sprüchen und Oldschool-Action mit reichlich Augenzwinkern. Rund neun Stunden abwechslungsreiche Folgen nebst 40 Minuten Bonusmaterial sind auf folgenden Plattformen digital erwerblich: amazon, iTunes + Videoload.

Quelle: Glücksstern-PR