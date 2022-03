Fazit

Wie ihr wisst, liebe ich Krimis, Kriegsfilme und andere Produktionen, die auf wahren Begebenheiten beruhen oder zumindest an dieser anlehnen. Mit dem Gedanken, wie schlimm ein Mensch doch zum anderen sein kann, bekommt man die Nackenhaare hochgestellt. Grenzen der Grausamkeit gibt es wohl keine, was The Pembrokeshire Murders in seiner Story noch mal aufgreift. Treffen kann es wohl jeden, wenn sinnlos, skrupellos und wegen Nichtigkeiten gemordet wird. Zurück zur Miniserie, die aufwendig produziert, nicht als B-Movie oder Ähnliches angesehen werden darf. Mit dem Wunsch, nah am damaligen Geschehen zu sein, wurde das Drehbuch weit an das Buch von eben Steve Wilkins angelehnt, der den Fall besser kennt als andere Menschen auf diesem Planeten. Wer nach einem kurzen Krimimarathon Ausschau hält, kann bei den 180 Minuten bedenkenlos zugreifen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ebenfalls begeistert werdet wie die bereits über 10 Millionen Briten, liegt sehr hoch.