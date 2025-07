Psyclon Nine: „Devil’s Work Tour XXV“ zur Promotion des neuen Albums „And Then Oblivion“ ist angelaufen

Psyclon Nine sind die führende Band der kalifornischen Blackened-Industrial-Szene, angeführt von Nero Bellum. Sie haben gerade eine Headliner-Tour durch Europa begonnen, um ihr neues Studioalbum mit dem Titel And Then Oblivion (Metropolis Records) zu promoten. Die Tour umfasst auch Festivalauftritte in Polen und Deutschland.

Psyclon Nine – Devil’s Work Tour XXV

1st July Edinburgh (GB) Bannermans

4th July London (GB) Camden Club

5th July Leiria (PT) Stereogun

6th July Madrid (ES) Sala Ya’Sta

9th July Helsinki (FI) On The Rocks

12th July Bolkow (PL) Castle Party Festival

13th July Leipzig (DE) Hellraiser Club

16th July Munich (DE) Backstage Club

17th July Berlin (DE) Badehaus

18th July Hamburg (DE) Logo

20th July Köln (DE) Amphi Festival

Die Band wird im September nach Europa zurückkehren und als besondere Gäste von Genitorturers auftreten. Sie werden neun Shows im Vereinigten Königreich spielen, bevor sie nach Belgien, Österreich und Deutschland weiterreisen.

Genitorturers – Scars An Stripes Tour 2025 EU / UK

w/Psyclon Nine

4th September Newcastle Anarchy Brew

5th September Glasgow Cathouse

6th September Blackpool Bootleg Social

7th September Manchester Rebellion

9th September Birmingham Castle And Falcon

10th September Bristol Fleece

11th September Brighton Chalk

12th September London Islington O2 Academy

13th September Southampton 1865

14th September Diest (BE) Club Hell

17th September Vienna (AT) Viper Room

21st September Frankfurt (DE) Nachtleben

Psyclon Nine online:

https://www.facebook.com/psyclonnineofficial

https://www.instagram.com/psyclonnine/