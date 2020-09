Queensrÿche: ex-Frontmann Geoff Tate feiert Empire-Jubiläum im Livestream-Konzert

Auch wenn Livestream sicherlich das Unwort des Jahres 2020 ist, das wir alle längst nicht mehr hören können und wollen. Auch wenn wir alle wieder Konzerte haben wollen, live und in Farbe, so werden wir uns doch für mindestens den Rest des Jahres mit Online- und Streamingkonzerten zufriedengeben müssen, denn viel mehr wird es, abgesehen von ein paar kleineren Events je nach Region, in diesem Jahr wohl nicht mehr geben. Somit werden wir euch hier weiterhin die anstehenden Online-Events ankündigen.

Am 20. August 1990 veröffentlichten die US-amerikanischen Progressive Metaller Queensrÿche ihr kommerziell erfolgreiches Album Empire, damals noch mit Frontmann und Sänger Geoff Tate. Nun wurde Empire 30 Jahre alt und das will gefeiert werden. Ob Queensrÿche in diesem Jahr noch etwas zum runden Geburtstag geplant haben, ist aktuell nicht bekannt, ihr ehemaliger Sänger Geoff Tate ist jedoch in Feierlaune und lädt zur virtuellen Empire-Geburtstagsparty. Am 26. September streamen Geoff Tate & Band deshalb ab 21:00 Uhr UTC+1 via Facebook direkt von Irland. Zudem besteht die Möglichkeit, mit der Band zu chatten.