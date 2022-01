Qult: veröffentlichen ihren Song „Geld Oder Liebe“, der beim WeLive aufgenommen wurde

Die deutsche Band Qult hat ihren Song Geld Oder Liebe abgedreht und stellt ihn euch zusammen mit WeLive ab sofort zur Verfügung. Die Rockband bedient sich fleißig an Rap-Einflüssen und kombiniert dadurch nicht nur zwei Genres, sondern hinterlässt dabei eine spannende Duftmarke im Crossover-Sektor, von dem es in Deutschland nicht allzu viele Bands gibt. Jede Menge politische Aussagen verarbeiten die Musiker in ihren Texten und kündigen für Mai 2022 das Release des neuen Albums an. Abgelöst wird damit die zweite EP Traum Einer Welt, die vor gut drei Jahren das Licht der Welt erblickt hat. Gedreht wurde Geld Oder Liebe schon 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie als Teil des zweiten WeLive-Films. Jetzt steht der Mitschnitt auch als Einzelvideo für alle Fans bereit. Die Mischung aus Rap und Rock setzt auf gleich zwei Gitarren, Bass, Drums und einen rappenden Frontman Jens Gläsker, auf dem die größte Last des Erfolges liegt. Eine besondere Live-Darbietung ist somit vorprogrammiert. Qult werden in diesem Jahr das erste Album überhaupt nach zwei EPs veröffentlichen. Mit dem Titel Urgewalt legen die Künstler die Messlatte bereits mit dem Titel hoch. Den Titeltrack könnt ihr ebenfalls weiter unten genießen, dieser wurde ebenfalls beim WeLive aufgenommen. In ihren Liedern greifen sie den Gedanken der Kunst auf, schnüren Lebensentwürfe und gehen mit Entscheidungen kritisch ins Kreuzverhör. Was für die Jungs am meisten zählt, ist, ihre Stücke der Masse live präsentieren zu können. Genau da schließt sich der Kreis mit der jeweiligen energiegeladenen Performance, die auch einen harten Rocker erreichen kann.

Doch nicht nur Qult haben Neuigkeiten, auch das WeLive kündigt zwei weitere aufwändige Musikvideos mit der Band an. Zudem steckt das WeLive bereits in der Postproduktion des 13. Films – trotz der anhaltenden Corona-Pandemie werden sie auch 2022 weiterproduzieren und haben noch einige Gruppen für euch in petto.