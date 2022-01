The Foreign Resort – OutRemixed

Artist: The Foreign Resort

Herkunft: Kopenhagen, Dänemark

Album: OutRemixed

Spiellänge: 40:32 Minuten

Genre: Dark Wave, Post Punk

Release: 19.11.2021

Label: Artoffact / Cargo

Link: www.facebook.com/theforeignresort

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre & Programmierung – Mikkel Borbjerg Jakobsen

Bass – Steffan Petersen

Schlagzeug – Morten Hansen

Tracklist:

1. Hot Summers (Melted Mirror Remix)

2. Send Your Heart To The Riot (Creux Lies Remix)

3. Burn In The Night (Nite Remix)

4. Outnumbered (Bootblacks Remix)

5. She Is Lost (Hapax Remix)

6. Obsessing (New Canyons Remix)

7. Clouds (Candélabre Remix)

8. In Gloom (Traitrs Remix)

9. Hearts Fade Out (Then Comes Silence Remix)

10. Clouds (Vapour Trail Remix by Gordon Young)

Gerade in der Corona-Zeit hatte ich mich ein wenig um die dänische Musikszene interessiert und einige Bands gefunden, die mich interessieren. Nun kommt direkt danach The Foreign Resort aus Kopenhagen um die Ecke und veröffentlicht eine Remix-CD ihres vor der Pandemie veröffentlichten Albums OutNumbered. Das Trio hatte mich schon mit den ersten Takten des Albums gefangen. So in etwa eine Auferstehung von The Cure mit einem eigenen Stil.

Das Trio kommt gerade von einer Nordamerika-Tour zurück. Das muss für eine dänische Punkband der Olymp sein. Seit 2010 haben sie mehr als 420 Shows in Nordamerika und Europa gespielt. Wie kommt es dann aber, dass die Band im eigenen Land so wenig anerkannt ist? Das frage ich mich auch bei anderen, bekannteren Rockbands. Wenn man nicht gerade Volbeat heißt, hat man in dem skandinavischen Land einen schweren Stand. Dies haben mir im letzten Jahr Konzertbesuche in Dänemark von D-A-D, Jesper Binzer, Soren Anderson oder Electric Guitars gezeigt.

Verschlungene, mit Hall überzogene Gitarrenlinien prägen das originale Album. Die Band beauftragte mehrere Kollegen aus der Post-Punk-Szene, den Songs ihre eigene Note zu geben. Die Remixe stammen nun von internationalen Bands wie den Bootblacks, Nite, Then Comes, Creux Lies und anderen. Bis auf die um die zwei Minuten dauernden Songs Summer und Fall haben es alle Tracks wieder auf das neue Release geschafft. Clouds sogar in zwei Versionen.

Dies Album zielt meiner Meinung nach auf eine ganz andere Zielgruppe ab. Ist das Original wirklich rockig und stilecht, sind die Remixe plötzlich klar und mit Dancebeats hinterlegt. Eine witzige Passage entlockt mir ein Grinsen. Hier sei das eingemischte Vinyl-Knacken in Burn The Light erwähnt. Weitestgehend sind der Hall und der dunkle, düstere Mix verschwunden. Mit diesem 100 %-Dance-Kram kann ich nichts anfangen, mit dem Portfolio einer Post Punk Band hat das nichts mehr zu tun.

Auch hier ist Burn The Light ein Beispiel. Plötzlich ist dieser dunkle Punksong ein elektronisch aufgepeppter Popsong. Etwas verschlimmbessert ist hingegen Hearts Fade Out. Die Schweden von Then Comes Silence machten da einen 100 %-Cure-Song daraus und ließen die Dancebeats weg. Vom ursprünglichen Hall ist aber auch hier nichts mehr übrig. Auch bei anderen Titeln ist allzu deutlich, dass es kein Remix, sondern eher ein Remake ist. Instrumente wurden komplett entfernt und durch Elektronik ersetzt. Diese Vorgehensweise haben Hapax aus Italien bei She Is Lost zwar auch gewählt, hier ist aber ein langsamerer, in der Substanz ebenso düsterer Song daraus geworden. Statt Post Punk oder Dark Wave liegt jetzt eine New Wave Mainstream-Scheibe in der Güte von New Order oder Human League im Player.

Im Gegensatz zum Original ist dieses Album nicht auf Vinyl erschienen. Hier bleibt es bei den digitalen Kanälen zum Download und Stream sowie der CD.