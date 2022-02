Radiant: kündigen neues Album an

Das Hard Rock Fünfergespann Radiant wird am 22.04.2022 ein neues Album namens Written By Life bei Massacre Records veröffentlichen!

Es wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt bzw. vorgemerkt werden » https://lnk.to/writtenbylife

(Weitere Stores werden demnächst hinzugefügt.)

Das 2. Album der Band wurde von Herbie Langhans höchstpersönlich produziert und gemischt. Das Mastering übernahm Sascha Paeth. Das Coverartwork wurde von Matthias Schröder / MatschWorks gestaltet.

Written By Life ist ein Konzeptalbum über das Leben aller Bandmitglieder, seit sie damit begonnen haben, Musik zu machen und besticht durch eingängige und abwechslungsreiche Songs mit schmissigen Melodien und einem kraftvollen, dynamischen, klaren, old-schooligen, aber dennoch modernen Sound!

Radiant – Written By Life

CD Digipak

1. Nightshift

2. Don’t Stop The Daydream

3. Real Passion Will Never Die

4. Live The Adventure

5. Stand That Fight

6. Because Of You

7. Contagioned

8. Rock And Win

9. Dare To Fail

10. Twice A Week

11. Hang Around With Friends

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Nightshift

Don’t Stop The Daydream

Real Passion Will Never Die

Live The Adventure

Stand That Fight

Because Of You

B-Side

Contagioned

Rock And Win

Dare To Fail

Twice A Week

Hang Around With Friends

Adiant live:

23.04.2022 DE Knesebeck – Mosh in den Mai

25.06.2022 DE Weselberg – Sicking High Rock Festival

03.09.2022 DE Hamburg – Markthalle (Indoor Summer 2022)

24.09.2022 CH Tennwil – Rocknacht Tennwil

https://www.radiant-rock.com

https://www.facebook.com/radiant.hardnheavy