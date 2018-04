Am 22. Juni 2018 wird das Album „Execution Guaranteed“ von RAGE als limitierte Doppel Vinyl Edition veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 08. Juni 2018. Das Album wird mit einer Auflage von 350 schwarzen und 150 transparent rot/schwarzen Splatter Exemplaren auf Vinyl erscheinen. Außerdem wird das Album 9 Bonustracks enthalten und mit Gatefold veröffentlicht.

Nach dem 86er “Reign Of Fear” Debüt erscheint jetzt auch der zweite Streich „Execution Guaranteed“ der Herner Speed/Power-Legende RAGE auf Vinyl. Als Doppelpack mit Gatefold Cover – mit der remixten Version (Tommy Hansen) auf der ersten LP und dem originalen 87er Mix (Andi Musolf) auf der zweiten Scheibe – besteht damit für jedermann die Möglichkeit, seine eigene Lieblingsversion herauszupicken.

Schon mit dem hyperschnellen „Down By Law“ gehen Peavy und Co. gleich in die vollen und lassen Speedbanger in seligen Zeiten träumen. Beim mörderisch groovenden Titeltrack hauen uns RAGE in derbstem Midtempo eine weitere Hymne um die Ohren und es bleibt auch danach keiner verschont. „Street Wolf“ verzaubert mit einer markant düsteren Note, „Deadly Error“ brilliert mit einem wunderschönen Akustikgitarren-Intro und bei „When You’re Dead“ haut das Quartett nochmals einen Uptempo-Knüller vom Allerfeinsten aufs Brett. Die gesamte Spieldauer über schreit Peavy auch beim Zweitling in Höhenlagen, als würde er um sein Leben fürchten und die Rhythmusfraktion um Jörg Michael legt dazu stellenweise ein Tempo vor, als wollten sie die Schallmauer durchbrechen.

Wer sich dem guten, alten Teutonic Speed Metal verpflichtet fühlt und diese Scheibe noch nicht sein Eigen nennt oder schlichtweg die Noise-Erstpressung langsam mal in Rente befördern will, der hat nun die einmalige Gelegenheit, 31 Jahre später wieder zuzuschlagen.

TRACKLIST:

Seite A

1. Down By Law

2. Execution Guaranteed

3. Before The Storm

4. Street Wolf

Seite B

5. Deadly Error

6. Hatred

7. Grapes Of Wrath

8. Mental Deacy

9. When You’re Dead

Seite C

1. Down By Law (Original Mix)

2. Execution Guaranteed (Original Mix)

3. Before The Storm (Original Mix)

4. Street Wolf (Original Mix)

Seite D

5. Deadly Error (Original Mix)

6. Hatred (Original Mix)

7. Grapes Of Wrath (Original Mix)

8. Mental Deacy (Original Mix)

9. When You’re Dead (Original Mix)

Total Playing Time: 90:23 min

LINE-UP:

Peter „Peavy“ Wagner – vocals, bass, acoustic guitars

Jochen Schröder – guitars

Rudy Graf – guitars

Jörg Michael – drums

Link

www.rage-official.com/

www.facebook.com/RageOfficialBand

www.twitter.com/_rage

www.myspace.com/rage

Mehr über RAGE

Mehr über Execution Guaranteed

Kommentare

Kommentare