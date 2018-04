Wie ein Gewittersturm, heraufbeschworen von einem wütendem aztekischem Kriegsgott, donnert das zweite Album „Nine Levels“ von CHABTAN heran.

Im neusten Werk der französischen Maya-Metal Kombi treffen krachige Gitarren und reichlich Doublebass auf Panflöten und mesoamerikanische Percusions.

Diese grollende Mischung aus musikalischen Einflüssen verbindet sich zu einem unerwartet treibenden Soundteppich. CHABTAN erweitern mit diesem feurigem Soundgemisch das Metal-Genre um eine neue aufregende Facette. Dabei entfesseln CHABTAN eine wahre Urgewalt, ganz so als wären Bands wie DARK TRANQUILLITY, AMON AMARTH, IN FLAMES, MESHUGGAH und SCAR SYMMETRY von einem finsteren Urwald verschluckt worden und als würden diese von nun an aus dessen Tiefen auf ihre Instrumente einhämmern.

Seit 2011 zelebrieren die Metalheads aus Paris ihren Sound und waren bereits mit Schwergewichten wie NILE und SUFFOCATION auf Tour. Auf „Nine Levels“ zelebrieren CHABTAN über Elf Tracks ihren krachenden und kompromisslosen Sound. Tracks wie „The Fall of Nojpetén“, „Never Ending Pain“ und „Escaping One-Death“ sind donnernde Hymnen zur Ehre der Mayagötter des Metal.

Das neue Album erscheint als vier-seitiges Digipack mit einem acht-seitigen Booklet, voll mit großartigen und eindrucksvollen Artworks, die die finstere Welt von CHABTAN visualisieren. Lass dich mit „Nine Levels“ in eine dröhnende Welt dunkler Götter und Mythen entführen!

