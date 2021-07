Rage: kündigen neues Studioalbum an

Die Freude der Fans war riesengroß, als Rage-Frontmann Peavy Wagner im Sommer 2020 die neue Besetzung seiner Band mit gleich zwei Gitarristen vorstellte und damit die Rückkehr zur personellen Konstellation von Klassikern wie Black In Mind oder End Of All Days bekanntgab. Nach dem Ausstieg von Marcos Rodriguez im zurückliegenden Jahr konnten zunächst Stefan Weber (Ex-Axxis) und nur wenige Wochen später auch Jean Bormann (Angel Inc, Rage & Ruins) verpflichtet werden. Vierter im Bunde ist Schlagzeuger Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos, der schon seit 2015 zu Rage gehört. Erstmals in Bild und Ton zu sehen war die aktuelle Besetzung im Videoclip zu The Price Of War 2.0, einer Neuauflage des Songs von Black In Mind, die seit Juni 2020 auf allen wichtigen Online-Kanälen zu finden ist. Direkt anschließend begann das Quartett die Arbeit am brandneuen Album Resurrection Day. „Ich bin überrascht, wie schnell sich das neue Line-Up als homogenes Team gefunden hat und wie positiv die individuellen Talente jedes einzelnen Bandmitgliedes zum Tragen kommen“, blickt Wagner auf eine hochkreative Produktionsphase zurück und erklärt angesichts der neuen Scheibe: „Ich habe den Eindruck, dass unser Sound einerseits zwar immer noch Rage-typisch ist, andererseits aber eine junge Frische hinzugewonnen hat.“

Zwölf neue Songs haben Rage aufgenommen, mit einer stilistischen Bandbreite, wie sie für diese Band charakteristischer kaum sein könnte. Das reicht von ruppigen Thrash Metal-Tracks wie Virginity (zugleich auch die erste Single und Video), The Age Of Reason oder Extinction Overkill über Midtempo-Stücke der Sorte Arrogance And Ignorance und Monetary Gods, bis zur reinrassigen Ballade Black Room als ausgleichenden Ruhepol. „Jeder bekommt auf Resurrection Day genau das, was er sich als Rage-Fan wünscht, plus die eine oder andere Überraschung“, verspricht Peavy und erwähnt insbesondere Travelling Through Time, eine Nummer, mit der die Extreme zwischen knüppelharten „Ballergrooves“ (O-Ton Peavy) und epischen Momenten bis zum Äußersten ausgelotet werden. „Inspiriert ist der Song von Giorgio Mainerio, einem Komponisten der Renaissance“, erläutert Peavy. „Von Mainierio gibt es ein Stück namens Schiarazula Marazula, mit einem wunderbaren Thema, das ich häufig zuhause auf der akustischen Gitarre spiele. Jean und ich haben es auf‘s Rage-Format ausgerichtet und dem Song einen anderen rhythmischen Aspekt gegeben, wodurch er an Intensität gewonnen hat. Eine Nummer wie Travelling Through Time hat es bei uns noch nie zuvor gegeben.“

Man darf sich also auf ein ganz besonderes Rage-Album freuen, und natürlich endlich auch wieder auf Konzerte der Gruppe. Denn sofern es die Situation erlaubt werden Peavy und seine Mannen im November 2021 auf großangelegte Europatour gehen. Mit Resurrection Day im Gepäck werden die Shows garantiert zu hochexplosiven Ereignissen!

Rage live 2021 :

13.08. Sandstedt/Offenwarden – Rock For Animal Rights



14.08. Hünfeld – Rhön Rock Open Air



17.10. CH-Romanshorn/Bodensee – Swiss Rock Cruise

12.11. CH-Sarnen – UrRock Musik Festival

23.11. München – Backstage

27.11. Rostock – Zwischenbau



28.11. Berlin – Nuke Club

03.12. Mannheim – 7er Club

06.12. Regensburg – Airport Eventhalle



08.12. Stuttgart – Universum

09.12. Siegburg – Kubana

10.12. Nürnberg – Z-Bau

12.12. Essen – Turock

