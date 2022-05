Randale: veröffentlichen morgen ihr neues Album “Sandkastenrocker”

Randale sind zurück! Mit neuer Power und dem im Mai 2022 erscheinenden Album Sandkastenrocker sind die Männer aus Bielefeld wieder am Start, um ihrer Version von familientauglicher Rock- und Punkmusik fortzusetzen. Sie haben die Corona-Pause gut genutzt. Über 1200 Anrufe bei Geburtstagskindern, Konzerte unter Corona-Bedingungen und eine Tour durch die Gärten von 140 Kitas waren starke Zeichen in besonderen Zeiten.

Pünktlich zum 18. Geburtstag der Kinderrockband Randale erscheint im Mai 2022 ein nigelnagelneues Album. Vollgepackt mit 13 frischen Songs für den Nachwuchs, die Eltern und alle anderen Musikerziehungsberechtigten.

Die Mischung ist bewährt. Rock und Punk, Reggae und Ska, Pop und sogar Disco sind dabei. Auf dem mittlerweile zwölften Longplayer beschäftigt sich das Bielefelder Quartett mal mit der Faszination Bagger, mal mit Sandkastenrockern oder der guten alten Banane. Auch schön: Geister Krank ist ein augenzwinkerndes Lied über fehlende Geister in der Geisterbahn. Und mit der Nachtfalterin erscheint erstmals eine Nummer im Wave-Gothic-Stil à la Sisters Of Mercy. Ansonsten gibt die bewährte Mixtur aus Punk, Rock, Crossover, Reggae und Country den Ton an.

Begonnen hat alles 2004 mit einer Themen-CD über den Tierpark Olderdissen. Es folgten viele weitere CD und Singles, über 1.000 Konzerte von Berlin bis München und zahlreiche Video-Produktionen – mit prominenten Gästen wie Oliver Welke oder Simon Gosejohann. Übrigens: Randale haben sich von den Einschränkungen der Corona-Pandemie nicht unterkriegen lassen. Sänger Jochen Vahle überraschte dabei Randale-Fans mit einem Ständchen. Wer weiß, vielleicht bekommt er ja nun am 18. Geburtstag von Randale auch einen Anruf…

Vorab erschien die digitale Single Bum Bum Banana. Ein toller Song über das absolute Lieblingsobst der Band – die Banane. Musikalisch irgendwo zwischen Beastie Boys und Red Hot Chili Peppers ist es ein typischer Randale-Song in gewohnter Crossover Manier. Neben Video und Single gibt es in diesem Jahr über 100 Auftritte. Von der Kita bis zum großen Festival.

Und immer mit dabei – na klar – die Bum Bum Banana! Das Video dazu sieht man hier:

Never mind the Blockflöte – hier kommen Randale!

Garrelt, Marc, Christian und Jochen können kaum abwarten, die neuen Lieder kombiniert mit den Hits der Band auf die Bühne zu bringen. Hier alle aktuellen Termine:

Randale Sandkastenrocker Tour 2022

Sa 28.05. Sabbenhausen – Open Air 15h

Sa 28.05. Spenge – Warmenau Open Air 19h

So 05.06. Schlangen Oesterholz – Sportplatz

Sa 11.06. Löhne – Musikschule

Sa 12.06. Paderborn – Schützenplatz

Sa.18.06. SV Schwarz Weiß Sende – Schloß Holte

So 19.06. Bielefeld – Realschulhalle Jöllenbeck

So 26.06. Steinhagen – Stadtpark

So 26.06. Harsewinkel – Haus Wilalm

Do 30.06. Halle Westf. – Sommer Künsebeck

Fr. 10.07. Korbach – Altstadt Kulturfest

Sa 02.07. Warburg – Kinderfestival

Mi 03.08. Bielefeld – Kesselbrink

Do 04.08. Bad Homburg – Kurpark

So 07.08. Dülmen – Dülmen Sommer

Do 11.08. Georgsmarienhütte – Hütte Rockt Festival

Sa 13.08. Gladbeck – Rock am Hügel

Sa 13.08. Melle – Rink Festival

So 14.08. Hamburg – Fabrik

Mi 17.08. Essen – Trallafitti Open Air

Fr. 19.08. Wunstorf -Schützenplatz

Sa 20.08. Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

So 21.08. Köln – Viva West Festival am Tanzbrunnen

Mi. 24.08. Bielefeld – Marktplatz Jöllenbeck

So 04.09. Rheda Wiedenbrück – Flora Westfalica

Sa 17.09. Lemgo – Weltkindertag

Sa 24.09. Berlin – Lollapalooza Kidsapalooza

So 25.09. Berlin – Lollapalooza Kidsapalooza

Weitere Termine im Herbst/Winter

Plus 50 nichtöffentliche Konzerte in Kindergärten, Grundschulen, Förderschulen, im Ronald McDonald Kinderhaus

Randale sind:

Marc Jürgen – Gitarre

Christian Keller –Bass

Jochen Vahle – Gesang, Mundharmonika

Garrelt Riepelmeier – Schlagzeug, Percussion

Randale im Netz:

www.randale-musik.de sowie auf Facebook und Instagram