Rauhbein: das Debütalbum „Steh Wieder Auf“ ist ab sofort erhältlich

Kernig, handgemacht und ehrlich – Attribute die den Folk Rock Sound von Rauhbein am besten beschreiben. Mit dem Debutalbum Steh Wieder Auf weckt Rauhbein die Lust am Leben, denn diese Lieder hat das Leben geschrieben.

Songs, die Mut und Lebensfreude vermitteln, gerade da, wo man es nicht erwartet. Egal worum es in den Songs geht, um den Knüppel, den uns das Leben zwischen die Beine wirft, um das Umschiffen von Klippen, um Höhen und Tiefen, um Freud oder Leid: Am Ende erzählen sie doch alle von der Liebe zum Leben und der alles tragenden Kraft, der positiven Energie.

Mit dem Debutalbum Steh Wieder Auf zeigt uns Rauhbein wo die Reise hingeht.

Energiegeladener Folk Rock, geradeheraus und voll auf den Punkt.

Dieses Album geht ohne Umwege direkt ins Ohr!

Warum macht Rauhbein irische Musik mit deutschen Texten?

Wer ist Henry? Und warum ist dieser Henry ein so großer Freund der irischen Landschaft, Kultur und Musik?

Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen als Sohn einer Arbeiterfamilie schlägt sich Henry mit verschiedenen Jobs durchs Leben. Er weiß, was es bedeutet, keine große Sprünge machen zu können und für sein Brot hart zu schuften.

Nach einem dramatischen Arbeitsunfall verliert er seine Arbeitsgrundlage. So wie bisher wird er nie wieder arbeiten können.

Aber Aufgeben ist nicht sein Ding: Er schwingt sich auf sein Motorrad und begibt sich auf eine Reise nach Irland. Sein Gepäck: 3 T-Shirts, 3 Unterhosen, 3 Paar Socken, seine Zahnbürste und seine Gitarre.

In den Straßen Dublins schlägt er sich als Singer-

Songwriter in Pubs und Kneipen durch und lernt dabei Land und Leute kennen: Raubeine mit Herz. Menschen wie er selbst. Aus dem Selbstrettungstrip werden drei intensive Jahre, die ihn prägen.

Mit neuer Kraft und einem Koffer voll Inspiration kehrt er nach Deutschland zurück, um hier in seinen Liedern seine Geschichte zu erzählen. Diese Lieder hat das Leben geschrieben: Songs, die Mut und Lebensfreude vermitteln, gerade da, wo man es nicht erwartet, in den schweren Zeiten.

Mit viel Ironie und dem nötigen Augenzwinkern nimmt Rauhbein sein eigenes Leben auf die Schippe und singt von seinen abenteuerlichen Erfahrungen mit der Liebe, der Lust und dem Leid.

Rauhbein ist der harte Kerl, den das Leben geformt hat mit seinem weichen Kern und dem Herz am rechten Fleck.

Hier gehts zur Tracklist:

