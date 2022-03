Rauhbein: haben vierte Single „Auf Die Freundschaft“ aus dem Debütalbum „Steh Wieder Auf“ veröffentlicht

Es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Nur ein paar gute Freunde!

Rauhbein’s vierte Single Auf Die Freundschaft aus dem Debütalbum Steh Wieder Auf ist eine Hommage an genau diese. Ganz nach dem Motto: „Soll der Teufel uns doch holen, wenn er kann“.

Dieser Song ist pure Lebensfreude und ein weiterer Vorgeschmack auf das bevorstehende Debüt des Newcomer Act des Jahres.

Das neue Album erscheint als lim. Fanbox, Digipak und Digital am 10.06.2022.

Hier geht es zu den Shops: https://fanlink.to/RauhbeinSWA

Und damit noch nicht genug.

Rauhbein ist seit letzten Freitag auch auf Tour als Supportact für d’Artagnan.

Hier sind die Termine:

Support d’Artagnan

Fr. 18.03.22 Dresden Tante Ju

Sa. 19.03.22 Aschaffenburg Colos-Saal

So. 20.03.22 München Backstage – Sold Out!

Fr. 25.03.22 Köln Club Volta – Sold Out!

Do. 31.03.22 Oberhausen Kulttempel

Fr. 01.04.22 Jena F-Haus

Sa. 02.04.22 Leipzig Der Anker

Fr. 08.04.22 Stuttgart Club im Wizemann – Sold Out!

Sa. 09.04.22 CH-Pratteln Z 7

Do. 14.04.22 Hannover Musikzentrum – Sold Out!

Fr. 15.04.22 Berlin Lido

Fr. 29.04.22 Nürnberg Hirsch

Festivals

10.06.22 Waldkappel Albumreleaseparty

11.06.22 Gelsenkirchen Folkfield Festival

03.07.22 Oldenburg Burning Pants Festival

21.07.22 Fritzlar Rock am Stück

Rauhbein online:

https://rauhbein.de/

https://www.facebook.com/people/Rauhbein/100064058886424/

https://www.instagram.com/rauhbein_offiziell/