Equilibrium: unterstützen Hämatom auf ihrer „Liebe & Hass“-Tour

Nachdem Equilibrium die ereignisreiche Zeit der letzten zwei Jahre damit verbracht haben, sich auf neue Musik zu konzentrieren, die bald das Licht der Welt erblicken wird, können sie nun endlich den Staub von ihren Instrumenten pusten und sich auf ein neues Abenteuer vorbereiten: Die Epic-Metaller tun sich mit Hämatom zusammen und supporten die Band auf ihrer Liebe & Hass-Tour im Herbst!



Mastermind René Berthiaume dazu:

„Es ist mehr als zwei Jahre her, dass wir das letzte Mal auf Tour waren. Daher sind wir mehr als glücklich, ankündigen zu können, dass wir endlich wieder auf die staubigen Straßen zurückkehren werden! Mit unseren mächtigen Freunden Hämatom und The O’Reillys and the Paddyhats werden wir Teil der Liebe & Hass – Europatour sein. Wir freuen uns total darauf, ein fantastisches Set mit alten und neuen Songs vorzubereiten, um auch unser 20-jähriges Jubiläum zu feiern, welches wir letztes Jahr hatten.“



Komplettiert wird die Tour von der Folk Rock Band O’Reillys and the Paddyhats, Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf.



Alle Tourdaten findet hier:

23.09. DE Memmingen – Kaminwerk

24.09. DE Memmingen – Kaminwerk

01.10. DE Dresden – Schlachthof

07.10. DE Offenbach – Stadthalle

13.10. DE Oberhausen – Turbinenhalle

14.10. DE Hamburg – Edel-Optics Arena

21.10. DE Saarbrücken – Garage

22.10. DE Stuttgart – Porsche Arena

27.10. DE Berlin – Columbiahalle

28.10. DE Rostock – Moya

29.10. DE Leipzig – Haus Auensee

04.11. CH Pratteln – Z7

05.11. FR Paris – Boule Noire

10.11. PL Krakow – Kwadrat

11.11. CZ Prague – Meetfactory

12.11. DE Geiselwind – Eventhalle

17.11 DE Munich – Tonhalle

18.11. AT Vienna – Simm City

19.11. HU Budapest – Barba Negra

