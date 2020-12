Ray Wilson: hat neue Single ‚You Could Have Been Someone‘ inkl. Video veröffentlicht

You Could Have Been Someone heißt die starke neue Single von Singer/Songwriter Ray Wilson.

Der ehemalige Genesis-Sänger und erfolgreiche Solokünstler beschreibt in dem Song den kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen Menschen, die im Leben Erfolg haben und denjenigen, denen das versagt bleibt.

Es geht darum, wie wichtig ständige Selbstmotivation ist, auch wenn man den Erfolg zunächst nicht greifbar vor sich sieht.

Es sind oftmals weniger talentierte Menschen, die sich dabei besser durchsetzen, weil sie einfach härter probieren, einen stärkeren Durchhaltewillen besitzen und sich weniger schnell entmutigen lassen.

Rays neues Album The Weight Of Man erscheint im Frühjahr 2021!

www.raywilson.net

https://www.facebook.com/raywilsonofficial

https://open.spotify.com/artist/7dkRevTc1Sgu4UBC656n9a?si=_yR7_MALThCIkOiXIXW-Gw