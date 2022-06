Res-Erections European Tour 2022 mit Steel Panther und Florence Black (Zusatzshow) am 21.06.2022 in der Markthalle in Hamburg

Eventname: Res-Erections European Tour 2022

Bands: Steel Panther und Florence Black

Ort: Markthalle, Hamburg

Datum: 21.06.2022

Kosten: ab 49,00 € VVK

Genre: Glam Metal, Sleaze Rock, Rock, Modern Metal

Besucher: ca. 450 Besucher

Veranstalter: Wizard Promotions Konzertagentur GmbH (www.wizpro.com)

Hamburg beim zweiten Streich. Nicht nur einmal, sondern gleich an zwei Abenden wird die Markthalle in Hamburg von der Res-Erections European Tour 2022 zerlegt. Wie gewohnt pünktlich öffnet die deutsche Kultlocation ihre Tore für den großen Veranstaltungsraum. Für fünf Shows zieht es die Glam Metal Band inkl. Support in die Republik. Gleich zwei Auftritte widmen die Amerikaner aus Los Angeles dem Publikum aus der Hansestadt. Feuer frei und mit hohen Erwartungen geht es also in den zweiten Tag, den wir aktiv begleiten.

Florence Black starten mit über 100 Dezibel ihre Show. Das Trio aus Südwales möchte direkt die anwesenden Zuschauer an die Bühne binden. Mit dem sehr prägnanten Backdrop im Rücken, kommen sie am Anfang mit schnellen Nummern direkt zum Punkt. Viel Zeit zum warmrocken soll nicht verschenkt werden. Die rauchige Stimme von Tristan Thomas kann auf Anhieb überzeugen, die gut 200 bereits Anwesenden verteilten sich gleichmäßig im Konzertraum. Gut die Hälfte von ihnen direkt an der Bühne. Headbangend lässt der Drummer Perry Davies seine Sticks kreisen. Die Jungs aus UK mit einem amerikanischen Style greifen viele Facetten auf. Hard Rock mit amerikanischen Wurzeln, die bewusst den Desert Rock steifen, spucken zum Beispiel den Höhepunkt Breadfan aus. Eine Vorgruppe, der mit vielem positiven Feedback eine gute Show attestiert wird. Rotes und blaues Licht hebt im Mittelpart die Stimmung. Nach 30 Minuten ist dann schon Feierabend – zwei Songs hätte man den engagierten Walisern noch spenden können. Wie dem auch sei, weiter geht es im Programm schon mit dem Headliner Steel Panther.

Um Punkt 21 Uhr erstrahlt der Steel Panther Banner giftgrün in der Markthalle. Ausverkauft wie am Vorabend ist das Konzert jedoch nicht. Mit über 400 Besuchern jedoch gut angenommen. Rechnet man es zusammen, schaffen es Michael Starr und Gefolge, über 1100 Metalheads an zwei Abenden nach Hamburg zu locken. Das flackernde Stroboskoplicht bringt direkt Stimmung in die Bude. Mit Goin‘ In The Backdoor und Tomorrow Night eröffnen die Glam Rocker geschickt das Set. Mit dabei sind Satchel an der Gitarre und Stix Zadinia hinter der Schießbude. Am Bass bekommen sie durch Travis Haley Unterstützung, der perfekt ins Bandbild passt und Lexxi Foxx ersetzt, der im letzten Jahr die Gruppe verlassen hatte. Nach einer wohl langen Nacht lässt die ganze Formation keine Müdigkeit heraushängen. Agil, beweglich und super zufrieden stimmen sie Asia Hooker und Let Me Cum In an. Aufgelockert wird das wilde Treiben durch das Crazy Train Cover. Bei der Darbietung schlüpft Michael Starr urkomisch in die Rolle von Ozzy. Mit Sonnenbrille und Fledermaus ein Punkt, an dem jeder das Lachen nicht unterdrücken kann. Zwischen den teilweise langen, aber unterhaltsamen Ansagen blitzen die Hits wie feine Nadelstiche empor. Ebenfalls mit dabei sind Weenie Ride und 17 Girls In A Row. Beim Letzteren dürfen 17 Damen die Bühne betreten und mit den vier Musikern performen. Ein zaghafter Busenblitzer zum Ende inklusive. Sex sells, Prollgehabe und die frechen Sprüche verfolgen einen den ganzen Abend. Das Gitarrensolo-Medley von Satchel bildet dabei ganz klar ein Highlight. Ohne Gloryhole geht es auch heute nicht. Als fingierte Zugabe läuft das Quartett noch mal warm, um dann das hanseatische Publikum zufrieden in die Nacht zu entlassen.