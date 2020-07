Reternity: „A Test Of Shadows“ erscheint am 25. September

Die schwäbischen Metaller von Reternity haben dieser Tage die Arbeiten am Nachfolger ihres vielbeachteten Debuts Facing The Demon abgeschlossen. Das neue Album, welches den Titel A Test Of Shadows trägt, wird am 25. September via Black Sunset/MDD erscheinen.

Wie schon der Vorgänger wurde A Test Of Shadows erneut in Zusammenarbeit mit Jonas Kümmerle (Analog Mixing Studio) produziert, welcher wiedermal ein Händchen für den Sound des Quintetts bewies und für eine druckvolle und moderne Produktion gesorgt hat. Auf dem neuen Longplayer erwarten euch elf Songs bei einer Spielzeit von knapp 45 Minuten, welche jeden Freund von melodischem, abwechslungsreichen Metal schnell ans Herz wachsen sollten. Einen ersten Blick aufs Frontcover findet ihr anbei.