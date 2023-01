Revocation: veröffentlichen neues Video zu „Godforsaken“

Die Prog Death Metaller von Revocation haben ein neues Video zu Godforsaken vom aktuellen Album Netherheaven veröffentlicht. Das Video wurde von David Brodsky und Allie Woest von My Good Eye produziert.

„Heavy-Metal-Freaks aufgepasst! Heute präsentieren wir unser neues Musikvideo zu Godforsaken, das wieder einmal von dem dynamischen Regie-Duo David Brodsky und Allie Woest gedreht wurde. Wir werden diesen Song in den nächsten Monaten auf unserer kommenden Welttournee live spielen, also macht euch bereit, für diesen Knaller ein paar Gymnastikübungen im Pit zu machen!“, meint Sänger/Gitarrist David Davidson.

Die Band startet 2023 mit einer Headline-Tour, die sie durch Europa und Großbritannien führt, zusammen mit den Special Guests Goatwhore, Alluvial und Creeping Death. Die Tour beginnt nächste Woche am 19. Januar in Wiesbaden und endet am 18. Februar in Hannover. Nachstehend findet ihr alle Termine!

Revocation Tourdates

w/ Goatwhore, Alluvial, Creeping Death

Jan. 19 – Wiesbaden, DE – Kulturzentrum Schlachthof

Jan. 20 – Bochum, DE – Matrix Bochum

Jan. 21 – Nijmegen, NL – Doornroosje

Jan. 22 – Hamburg, DE – Logo Musik & Bier GmbH Veranstaltungsservice

Jan. 23 – Gothenburg, SE – Nefertiti på Valand (Jazzföreningen)

Jan. 24 – Oslo, NO – John Dee

Jan. 25 – Copenhagen, DK – Pumpehuset

Jan. 27 – Berlin, DE – SO36

Jan. 28 – Chemnitz, DE – AJZ

Jan. 29 – Nürnberg, DE – Hirsch

Jan. 30 – Prague, CZ – Modrá Vopice

Jan. 31 – Budapest, HU – Akvárium Klub

Feb. 01 – Vienna, AT – Viper Room

Feb. 02 – Munich, DE – Backstagen Halle

Feb. 03 – Solothurn, CH – Kofmehl

Feb. 04 – Bologna, IT – Alchemica Music Club

Feb. 05 – Toulouse, FR – Le Rex De Toulous

Feb. 06 – Barcelona, ES – Bóveda

Feb. 07 – Madrid, ES – Copernico

Feb. 08 – Bilbao, ES – Stage Live

Feb. 10 – Paris, FR – Travbendo

Feb. 11 – Lille / Wasquehal, FR – The Black Lab

Feb. 12 – London, UK – Islington Assembly Hall

Feb. 13 – Manchester, UK – Rebellion

Feb. 14 – Dublin, IE – Whelan’s

Feb. 15 – Birmingham, UK – Mama Roux

Feb. 16 – Bristol, UK – The Fleece

Feb. 17 – Antwerp, BE – Zappa

Feb. 18 – Hannover, DE – Kulturzentrum Faust

Vier Jahre lang hat das Billboard-Chart-Trio Revocation – Dave Davidson (Gesang/Gitarren), Ash Pearson (Schlagzeug) und Brett Bamberger (Bass) – die sinnbildlichen und literarischen Aspekte der Hölle akribisch erforscht und dabei die dunklere, teuflische Seite des Death Metal ergründet. „Wir haben eine Menge Blut, Schweiß und Tränen in das Album gesteckt“, sagt Davidson. „Wir wollen, dass die Leute inspiriert werden. Es ist brutal. Wir haben auf Netherheaven unser Bestes gegeben.“

Revocation Line-Up:

David Davidson – Guitars / Vocals

Brett Bamberger – Bass / Vocals

Ash Pearson – Drums

Revocation online:

http://www.revocationband.com

https://www.facebook.com/Revocation