Rhythm Of Fear: haben ihr neues Album „Fatal Horizon“ & das Video für „Alien Synthesis“ veröffentlicht

Die Crossover-Thrasher Rhythm Of Fear aus Florida freuen sich, am Freitag ihr neues Album Fatal Horizons über MNRK Heavy veröffentlicht zu haben! Um die Veröffentlichung des Albums zu feiern, hat die Band ein Video für den Track Alien Synthesis herausgebracht.

Über das Video sagt die Band: „Alien Synthesis ist eine Art Fortsetzung eines früheren Tracks von uns namens Fire In The Sky. Wir sind alle ein wenig besessen von dem, was es da draußen gibt, was sich natürlich in unserer gesamten Bildsprache widerspiegelt. Für das Video wollten wir etwas sehr Visuelles machen, einen kurzen, schnellen Film, wenn man so will. Natürlich tendierten wir stark zu einem Sci-Fi-Horror-Vibe und wollten Elemente unseres Album-Artworks einfließen lassen, also haben wir uns mit Eric Ricter zusammengetan, der dafür bekannt ist, mörderische Arbeit zu leisten. Wir sind begeistert von dem Ergebnis und hoffen, dass es sowohl den Menschen als auch den Aliens gefällt.“