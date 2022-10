The Pighounds: „Phat Pig Phace“ als CLUB 100 Special Edition

Da ist sie wieder, die CLUB 100 Special Edition. Die so beliebte und immer noch streng limitierte Vinyl Ausgabe. 100 Stück, dann weg. Auch ohne Sonderausgabe ist das kommende Album von The Pighounds ein extrem überzeugendes Meisterstückchen. Härter und kompakter, aber dennoch nie ohne die catchy Melodien und Hooklines. Ein Tanz zwischen Punk, Hardcore, Alternative Rock und Grunge. Ein wütendes, lautes und zeitgemäßes Rockalbum.

Die zwei Vorabvideos zu Green Lobster Inc. und La La La (Lick It) zeigten deutlich die Richtung an. Kommende Woche gibt es dann ein weiteres Video zu Hilleboom Close, bevor es losgeht.

Am 23.10. Noisolution Shop um 18 Uhr

Und wieder wurde in manischer Nachtarbeit eine wirklich schöne CLUB 100 Ausgabe zusammengebaut:

• 180 Gramm Heavy Weight Champion Vinyl / transparent

• bedruckte PVC Schutzhülle

• zweiseitig bedrucktes Textblatt

• von der Band signierter Kunstdruck auf Silberpapier

• CD

• Sticker

• Polaroid Foto / Unikat

• handnummeriert und gestempelt

• limitiert auf 100 Stück

Und als super Bonus gibt es zwei Polaroid-Exemplare, wo auf der Rückseite des Fotos noch jeweils zwei Gästelistenplätze für den glücklichen Gewinner dazu kommen!

By the way, die Heizung bleibt kalt und machen den Preis nicht teurer, auch wenn es schwer fällt bei den vielen Goodies.

Seid dabei, macht mit, support Independent Music!