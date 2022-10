Five Finger Death Punch: #1 der deutschen Rock Radio Charts & veröffentlichen zwei neue Videos

Five Finger Death Punch haben mit ihrem neunten Studioalbum Afterlife wieder einmal Rekorde gebrochen. Sie haben mit insgesamt sieben verschiedenen Veröffentlichungen den Spitzenplatz erzielt und somit den Rekord für die meisten Nummer #1 Alben in den US Billboard Hard Rock Charts aufgestellt. Nach der Veröffentlichung am 19. August via Better Noise Music kletterte in Deutschland und Österreich bis auf Platz 3 der offiziellen Albumcharts. In der Schweiz sicherte sich das Album die Spitzenplatzierung.

Der Titeltrack des Albums erreichte Anfang des Jahres Platz 1 der US Active Rock Charts und macht sie damit zu den Rekordhaltern für die meisten aufeinanderfolgenden Nummer #1 Platzierungen in den US Billboard Mainstream Rock Charts. Die aktuelle Single Times Like These ist seit letzter Woche auf der #1 der Deutschen Rock Radio Charts und seit mittlerweile drei Wochen auf Platz 1 der US Active Rock Charts. Die Band setzt somit ihre Serie von aufeinanderfolgenden Nummer #1 Hits in US fort.

Nun veröffentlichten Five Finger Death Punch erstmals gleich zwei offizielle Musikvideos: den offiziellen Clip zur aktuellen Nummer #1 Single Times Like These sowie ein Video zum Song Welcome To The Circus. Beide Videos sind Teil einer zusammenhängenden Serie.

Bis heute haben Five Finger Death Punch global über 8 Milliarden Streams und brachen kürzlich den Weltrekord für die meisten aufeinanderfolgenden Mainstream Rock Airplay #1 Hits. Ihre Musikvideos haben über 3 Milliarden Videoaufrufe erreicht und die Band hat allein zwischen 2018 und 2020 über 1 Million Tickets verkauft. 5FDP haben über 10 Millionen Follower in den sozialen Medien und sind derzeit der drittgrößte Act im Hardrock-Bereich, gemessen am Gesamtkonsum (Verkäufe und Streams), nur übertroffen von Metallica und AC/DC.

Hier kommt ihr zum Review unserer sichtlich begeisterten Time For Metal Redakteurin Alexandra D.: