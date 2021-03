The Pighounds: veröffentlichen Video und zweite Single „Milk & Honey“

Die beiden Herren legen ihr zweites Video auf den Tisch – und ein Statement. BÄMM!

Gerade jetzt, gerade „in diesen Zeiten“. The Pighounds beziehen Stellung und haben eine Meinung. Hand in Hand mit ihren Labelmates von 24/7 Diva Heaven – nur eben mit Bärten. Raus aus der Komfortzone: Fuck Racism! Fuck Homophobia!

Milk & Honey ist fast schon so etwas wie die Album-Ballade. Stimmungsvoll, traurig und nachdenklich, aber doch wütend und aufbegehrend.

Isn´t it funny isn´t it sad

how could we go bad

Give me reasons give me hand

give me castle made of sand

Ein packender Song und ein grandioses Video, das Bock auf mehr macht. Das Album Hilleboom erscheint am 23.04.2021 und ist eine furiose Alternative Rock Produktion mit krachenden Blues-Rock Elementen.