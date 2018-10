Fuck the hype! There ain’t no other way to do this right

Nach Gatekeeper veröffentlichten Ripe & Ruin nun ihre neue Single The Claim, die es direkt als Cover auf Spotifys Alternative Generation Playlist als auch auf die New Music Friday Playlist geschafft hat! Zwei Minuten und 54 Sekunden reichen manchmal, um alles zu sagen – so verhält es sich auch mit dem druckvollen The Claim. Sänger Gordon über den Song: „The Claim ist ein motivierender Song. Es geht um die Tatsache, dass wir auf dieser Welt nichts geschenkt bekommen. Wenn wir etwas wirklich wollen, müssen wir es uns nehmen, anstatt darauf zu warten, dass es von selbst kommt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“ Nachdem auf dem Cover der ersten Single Auskopplung Gitarrist Florian zu sehen war, ziert nun Schlagzeuger Jannis das Cover von The Claim. Das Artwork ist an die japanische Reparaturkunst Kintsugi angelehnt, bei der Risse z.B. in Schalen oder Töpfen mit Goldlack repariert werden und dadurch die typischen Goldlinien erhalten.

The Claim ist die zweite Single der neuen EP Breaking Circles, die im Januar 2019 veröffentlicht wird. Das Trio versteht Breaking Circles nicht nur als die musikalische Weiterführung der vorangegangenen EP The Eye Of The World, sondern auch als ein Wegweiser zum Debüt-Album, welches Ende 2019 veröffentlicht wird. Weiterführung, da sich die grundsätzliche Idee der beiden EPs, die Herangehensweise an die Musik und die Liebe zum Detail nicht verändert haben; Wegweiser, weil das Potential dieser Band auf Breaking Circles noch deutlicher wird.

Anders als im momentanen Hype und der musikalischen Null-Kultur, die sich um immer gleiche Beats und belanglose Texte dreht, setzen Ripe & Ruin nach wie vor auf Authentizität. Ihre Musik ist und bleibt ein Gegenentwurf zu musikalischem Fast-Food.

Als würde die widersprüchliche, gespaltene Seele St. Paulis Ripe & Ruin immer wieder nach vorne treiben, sind hierbei weder nach oben, noch nach unten Grenzen gesetzt. Verbiegen wird sich auf St. Pauli und bei Ripe & Ruin jedoch niemand: „…Ehrlichkeit statt Politur, Glanz & Gloria“ (Classic Rock).

“Hier wird auf Talent gesetzt statt auf Überproduktion, auf Ehrlichkeit statt auf Politur, Glanz und Gloria.” – Classic Rock Magazin “Das Rock-Trio aus St.Pauli versteht es bestens, sanfte Passagen mit Aggression zu verbinden. Ein so ansprechend wie bewährtes Rezept.” – SCHALL “Der dreckige ungeschönte und rohe Rocksound, wie er u.a. mit Clarity oder Fix You daherkommt geht direkt ins Ohr und manifestiert sich im Kopf.” OXMOX (5/5) “Nicht unverdient ist die Aufmerksamkeit, die diesem Trio zukommt. Rock, cool wie Dinosaur Jr., aber mit echter Passion vorgetragen, ohne sich in zigarettiger Jungmänner-Authentizität zu verrennen – bleibt zu hoffen, dass Ripe & Ruin auf dieser Welle weiterfunken.” – Musikreviews.de (11/15) “Toller Rock mit altem Grunge-Geist” – Powermetal.de

Kommentare

Kommentare