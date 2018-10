The Vintage Caravan: enthüllen Akustik-Performanceclip zu ‚Reflections‘ + EU/UK-Tour beginnt in Kürze

Das isländische Classic Rock-Trio The Vintage Caravan hat sein mit Spannung erwartetes viertes Studioalbum Gateways im August veröffentlicht und wird dies in Kürze auf einer ausgedehnten EU/UK-Tour vorstellen.

Um die Wartezeit für die Fans zu verkürzen, hat Sänger/Gitarrist Óskar eine Akustikversion ihres neuen Tracks Reflections aufgenommen. Seht euch den Clip hier auf YouTube an:

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns riesig auf unsere bevorstehende Europatour, auch die Reaktionen der europäischen Presse auf Gateways waren klasse! Auf Tour zu sein, bedeutet immer eine Menge Spaß für uns, da unsere super Fans uns immer enorm unterstützen. Wir sehen uns schon bald, LET’S PARTY!“

2018 Gateways Tour

w/ Wucan, Black Mirrors

13.10. NL Hengelo – Beerland*

15.10. D Hamburg – Molotow

16.10. D Berlin – Lido

17.10. PL Warschau – Hydrozagadka

18.10. PL Posen – Pod Minogą

19.10. A Wien – Arena

20.10. D Kempten – Rock The Box

22.10. D Leipzig – Moritzbastei

23.10. D München – Strom

24.10. D Karlsruhe – Substage

25.10. D Köln – Luxor

26.10. F Paris – Backstage

27.10. F Rennes – Garmonbozia*

28.10. F Toulouse – L’usine à musique

30.10. E Bilbao – Santana 27

31.10. E Madrid – Nazca Club

01.11. E Barcelona – Sala Bóveda

02.11. P Porto – RCA Club

03.11. P Lissabon – SBF ’18

*nur The Vintage Caravan

w/ Naked Six

08.11. UK Nottingham – Rescue Rooms

09.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell*

10.11. UK London – The Borderline

12.11. UK Glasgow – King Tut’s Wah Wah Hut

13.11. UK Manchester – Rebellion

14.11. UK Bristol – Exchange

*nur The Vintage Caravan

16.11. B Brüssel – Ancienne Belgique

17.11. NL Eindhoven – Helldorado

w/ Flynotes

01.12. RUS St. Petersburg – Mod

02.12. RUS Moskau – Zil Arena

Tickets

Holt euch Gateways hier.

Mehr zu Gateways:

Reflections OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=b2YMvlhlCTU

Set Your Sights OFFIZIELLER VISUALIZER: https://www.youtube.com/watch?v=MSVRoXEXDpo

Reset OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=6omREbNT9D0

Track-by-Track #1: https://www.youtube.com/watch?v=Jnygzj0p6wI

Track-by-Track #2: https://www.youtube.com/watch?v=x3x7oHl6pSQ

Albumtrailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=HCZQlD-NRfU

Albumtrailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=WEzfvG3LS1E

Das Album ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– DIGI

– 2LP (schwarz, weiß [ausverkauft], blau)

– DIGITAL

Gateways – Tracklist:

01. Set Your Sights

02. The Way

03. Reflections

04. On The Run

05. All This Time

06. Hidden Streams

07. Reset

08. Nebula

09. Farewell

10. Tune Out

Bonustrack (nur DIGI und 2LP!)

11. The Chain (FLEETWOOD MAC-Cover)

Weitere Infos:

www.thevintagecaravan.eu

www.facebook.de/vintagecaravan

www.nuclearblast.de/thevintagecaravan

Kommentare

