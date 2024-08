Rise Of Kronos: veröffentlichen ihr neues Album „Imperium“ am 10.10.2024

Das bereits vor dem Sommer angekündigte neue Album der von griechischer Mythologie inspirierten, norddeutschen Deather von Rise Of Kronos wird den Titel Imperium tragen und am 10. Oktober das Licht der Welt erblicken! Die Band, die sich zwischen 2011 und 2021 bereits unter dem Namen Surface eine treue Anhängerschaft erspielen konnte, legt uns mit Imperium satte 13 neue Songs in den Player. Freut auch auf über 40 Minuten dunklen, modernen und geradlinigen Death Metal mit Einflüssen von Progressive, schwedischem Death und gelegentlichen Hardcore Reminiszenzen, verpackt in einen knochentrockenen Sound der im Skull Tones Studio in Hamburg von Nino Helfrich (u.a. Hiraes, Dark Age) geschmiedet wurde. Als erste Kostprobe gibt es ab sofort den Song Separate The Sheep From Goats als digitale Single auf allen gängigen Onlineplattformen, sowie als Video auf YouTube! Checkt es aus!

Rise Of Kronos Livedates:

31-01.09.2024 DE – Hamburg, Tattoo Titans

13.09.2024 DE – Siegen, Vortex

14.09.2024 DE – Ostfildern, Zentrum Zinsholz

27.09.2024 DE – Braunschweig, Kufa

04.10.2024 DE – Dresden, Skullcrusher

05.10.2024 DE – Hannover, Mephisto

19.10.2024 DE – Ahrensburg, Juki42

26.10.2024 DE – Wiesloch, Rnp

08.11.2024 DE – Magdeburg, Factory

09.11.2024 DE – Erfurt, From Hell

15.11.2024 DE – Balingen, Sonnenkeller

16.11.2024 DE – Karlsruhe, Die Stadtmitte

23.11.2024 DE – Naumburg (Saale), Tanks

30.11.2024 DE – Oberhausen, Helvete

06.12.2024 DE – Lübeck, Treibsand

07.12.2024 DE – Bremen, Zollkantine

31.01.2025 DE – Hannover, Cafe Glocksee

01.02.2025 DE – Hamburg, Logo

15.02.2025 DE – Berlin, Slaughterhouse

Preorder:

MDD: http://mdd-records.de/rok

Links:

http://riseofkronos.de/

facebook.com/riseofkronosofficial