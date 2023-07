Ristridi: veröffentlichen neues Lyrikvideo „Dream Worlds“

Leadsänger Max Macharowsky sagt über Dream Words:

„Ein Song über das Zurückfinden zu geistiger Klarheit, nachdem man den Bezug zur Realität verloren hat. Während die meisten im Schlaf durch Traumwelten wandern, gibt es Menschen mit Krankheiten, die sie in mentalen Landschaften gefangen halten, in denen sie ausharren müssen.

Das Aufwachen aus einem Traum geschieht in üblichen Tagen innerhalb von Sekunden. Das Erwachen aus den beschriebenen metaphorischen Traumwelten dagegen kann lange dauern, aber es gibt immer Gründe, durchzuhalten, auch wenn es in den dunkelsten persönlichen Zeiten nicht so aussieht. Im Ausharren liegt die Kraft – aber auch in der Sorge um diejenigen, die derzeit keine Möglichkeit der Heilung sehen.“

Ristridi ist auf YouTube vor allem für seine Gitarren-Cover bekannt.

Mit über 20.000 Abonnenten verblüfft er sein Publikum regelmäßig mit seinem klaren und präzisen Spiel. Bis 2023 war er auch Lead-Gitarrist der deutschen Dark Metal-Institution Agathodaimon unter dem Namen Nakhateth und spielte eine große Rolle auf deren Comeback-Album The Seven (Napalm Records).

Nach seinen beiden Black Metal-Soloalben unter dem Banner Omega Point, die sich auf den Kampf gegen seine psychischen Probleme konzentrierten, hat sich Ristridi nun mit einer kompletten Band und einigen weiteren Gastmusikern umgeben, um seine Botschaft zu verändern:

Es gibt Licht am Ende des Tunnels! Man muss nur danach suchen und an sich selbst glauben, um es durch die Nacht zu schaffen.

Dark Solstice ist ein Release, der ein helleres Licht auf die Zukunft wirft. Mit den Power Metal- und Prog Metal-Einflüssen ist die Intention dieser Veröffentlichung klar:

Bereite dich auf bessere Zeiten vor, die lange Nacht wird bald vorbei sein und es wird so viel mehr zu erleben geben!

Dark Solstice Tracklist:

1. Dark Whispers

2. Genesis

3. Perihelion

4. A Thousand Hearts

5. Dream Worlds

6. Break The Silence

Ristridi Line-Up:

Frankior • Vocals

Ristridi • Guitars

VonYanesh • Bass

Mortos • Drums

