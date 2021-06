Rival Sons: „Pair Of Aces“ Livestreaming-Events am 19. und 26. Juni

Rival Sons werden im Juni ihre ersten Alben in Gänze im altehrwürdigen Catalina Casino spielen. Am 19.06. wird die Band ihr Debütalbum Before The Fire performen, am 26.06. ihre self-titled EP Rival Sons. Tickets zu den Livestreaming-Events gibt es HIER.

19.06. 23 Uhr: Before the Fire – Live im Grand Ballroom

26.06. 23 Uhr: Rival Sons EP – Live im Avalon Theater

Die Band kündigt die Konzerte online wie folgt an:

„Wir haben alle so viel durchgemacht in den letzten anderthalb Jahren und wir als Band haben uns danach gesehnt, wieder für euch zu spielen. Wie ihr wisst, haben wir unser eigenes Label Sacred Tongue Recordings gegründet, um unser frühes Material wiederzuveröffentlichen. Wir dachten uns, dass wir die ersten beiden Alben in einem prestigeträchtigen Live-Setting wieder aufleben lassen sollten, in einer Art und Weise, wie es zu unseren bescheidenen Anfängen nicht möglich war und um die Wiederveröffentlichungen gebührend zu feiern.

Das Catalina Casino ist ein 92 Jahre altes Gebäude, das von den Wrigleys gebaut wurde. Es ist wunderschön und strahlt perfekt aus, wie wir diese Aufnahmen darstellen wollten.“

Beide Shows werden aufgenommen und als limitierte LPs verfügbar sein, genau wie spezielles Merch.

